Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş
İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Persepolis, lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti. Kartal, tribünden takip ettiği karşılaşmada taraftarlardan yoğun ilgi gördü.
İsmail Kartal'ın başına geçtiği Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin lideri Tractor'ü ağırladı. Kartal'ın tribünden takip ettiği karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
İKİNCİ YARI 10 KİŞİ OYNADI
Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti. Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TARAFTARLARLA BULUŞTU, TRİBÜNDEN İZLEDİ
Öte yandan Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti. Persepolis taraftarları, müsabaka öncesinde tribünleri selamlayan Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.
ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, Tractor 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.