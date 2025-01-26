Üye Girişi
Haberler
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Persepolis, lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti. Kartal, tribünden takip ettiği karşılaşmada taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

İsmail Kartal'ın başına geçtiği Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin lideri Tractor'ü ağırladı. Kartal'ın tribünden takip ettiği karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

İKİNCİ YARI 10 KİŞİ OYNADI

Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti. Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TARAFTARLARLA BULUŞTU, TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti. Persepolis taraftarları, müsabaka öncesinde tribünleri selamlayan Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, Tractor 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.

Lideri sahadan sildiler: İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
img

Eski hakemler tek görüşte birleşti
img

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.