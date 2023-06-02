Levent Mercan transferde gözde isimlerden biri

Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan, bu sezon gösterdiği çıkışla transferin gözde isimlerinden birisi olmayı başardı. İstanbul ekibinde yeni sezon planlaması başladı ve birçok kulüp Levent Mercan için kapısını çalacak. İtalya'nın Monza ekibi de genç futbolcu için resmi teklif yapmayı planlıyor. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın da oyuncu havuzunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan, bu sezon gösterdiği çıkışla transferin gözde isimlerinden birisi olmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu sırada bulunan Fatih Karagümrük'te yaz transferi dönemi hareketli geçecek. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile gelecek sezon yola devam etmeyecek olan İstanbul ekibinde yeni sezon planlaması başladı. Fatih Karagümrük'te bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan için birçok kulüp İstanbul ekibinin kapısını çalacak. Asıl mevkisi orta saha olan ancak Caner Erkin ile yolların ayrılmasının ardından sol bek pozisyonuna geçiş yapan 22 yaşındaki oyuncu, bu pozisyonda istikrarlı ve dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Levent Mercan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın da oyuncu havuzunda bulunuyor. Milli takım yetkililerinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve aday kadro için düşünülen isimlerden biri olduğu gelen bilgiler arasında.