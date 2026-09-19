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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu BTTU'ye gözlemci üye kabul edildi

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, BTTU Kongresi'nde yapılan oylamayla BTTU'ye gözlemci üye kabul edildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, KKTC'nin ilk kez uluslararası bir spor organizasyonunda kurumsal olarak aktif yer alacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Balkan Masa Tenisi Birliği (BTTU) Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda BTTU'ye gözlemci üye olarak kabul edildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), kararın ardından ilk kez uluslararası bir spor organizasyonunda kurumsal olarak aktif şekilde yer alma imkanı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, kararın masa tenisi camiası ve sporcuları için tarihi bir kazanım olduğunu belirterek, "Bunun aynı zamanda Kuzey Kıbrıs spor camiası açısından da çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Uzun süredir takip ettiğimiz ve desteklediğimiz bu sürecin böyle anlamlı bir sonuçla tamamlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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