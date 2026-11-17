Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi sona erdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk'in kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği zirvenin ikinci seansında İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) Uluslararası Medya Hakları Direktörü Marta Diaz, Almanya Birinci Futbol Ligi ( Bundesliga ) Medya Ürün Yönetimi ve İnovasyon Direktörü Dominik Scholler ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Üst Yöneticisi ( Ceo ) Lukas Brud sunum yaptı.

Bir otelde düzenlenen Futbol Zirvesi'ne Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Alanya spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal, Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ile Avrupa ligleri, Türk kulüpleri ve medya kuruluşlarından çok sayıda temsilci de katıldı.

Lukas Brud: "Yapılan değişikliklerle maç süresi kısaldı ama oyun süresi uzamış oldu"

IFAB CEO'su Lukas Brud, topun oyunda kalma süresini artırmak için yapılan değişikliklerin futbola olumlu etki ettiğini belirtti.

Futbolda oyunun temposunu artırma düşüncesiyle birçok değişiklik yapıldığını hatırlatan Brud, "Topla oynama süresini nasıl artırabiliriz düşüncesiyle bazı tedbirler getirdik. Kale vuruşu ve taç atışında topu oyuna sokma sürelerine limit getirilmesi, hakemlerin sorumluluğu oyunculara aktarmasını sağladı. Liglerden ciddi bir destek geldiğini görünce bunları hayata geçirdik. Bunun oyunun üzerinde negatif etki etmediğini görebiliyoruz. Oyuncu değişikliğindeki 10 saniyelik geri sayım konusunda da herkes endişe ediyordu ama bir sorun olmadı. Premier Lig'de maç süresi 2 dakika 18 saniye kısaldı. Yapılan değişikliklerle maç süresi kısaldı ama oyun süresi uzamış oldu. Topun oyunda kalma süresi, Premier Lig'de 1 dakika 21 saniye, Serie A'da neredeyse 5 dakika kadar arttı." şeklinde konuştu.

Kalecilerin taktiksel sakatlanmaları konusunu ele almak için bir deneme yaptıklarını da kaydeden Lukas Brud, "Kaleci sakatlığı yüzünden oyunun durması gerekiyorsa takımdan bir oyuncunun bir dakika boyunca sahadan çıkması gerekiyor. Şu anda iki protokol uyguluyoruz. Bu sayede taktiksel sakatlanmaların azalmasını amaçlıyoruz. Birincisi kaptanın oyundan çıkması, ikincisi antrenörün kimin oyun alanından çıkacağına karar vermesi. Bu protokolle beraber taktiksel sakatlanmaların neredeyse ortadan kalktığı yönünde geri dönüşler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Ofsayt kuralındaki olası bir değişiklik için de deneme yapıldığını ifade eden Brud, "İlk olarak Arsene Wenger, tüm vücut ofsayt kuralıyla alakalı öneriyi sunmuştu. Kanada Premier Lig, bunu denemeyi kabul etti. Bu sayede şu ana kadar maç başına ofsayt sayısı yüzde 54 azaldı. Gelecek sene bu zamanlarda bu denemenin iyileştirmeyi sağlayıp sağlamayacağını göreceğiz." yorumunu yaptı.

Dominik Scholler: "Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz"

Bundesliga Medya Ürün Yönetimi ve İnovasyon Direktörü Dominik Scholler, Almanya liginin yayın içeriği ve haklarında yıllar içinde kaydedilen gelişime dair sunum gerçekleştirdi.

İnovasyon ve güçlü ortaklıklara çok fazla değer verdiklerini vurgulayan Scholler, "Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Her Bundesliga maçı, müsabakanın önemine bağlı olarak 16 ila 28 kamerayla yayınlanıyor. İçerik üretiminde sadece 90 dakikaya değil, maç önü, devre arası ve maç sonu içeriklere de odaklanıyoruz. Sosyal medya için maç günü içeriklerini de medya ortaklarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca sezon başına 100 bin dakikadan fazla canlı ve 60 bin dakikanın üzerinde maç önü ve sonu yayın içeriği üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Almanya liginde kulüp ve oyuncuların içerik üretimi konusunda cesaretlendirildiğini ve açık olduğunu dile getiren Scholler, "Her sezon Avrupa kupalarındaki kulüplerle 15, Avrupa kupalarına katılamayan kulüplerle 20 röportaj imkanı sağlanıyor. Sezon öncesi 3 saate kadar süren medya günleri düzenleniyor. Sadece Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi büyük kulüpler değil, Bundesliga'daki tüm takımlara özel kulüp tarihi, teknik ekip, oyuncular ve şehir tanıtımlarının yer aldığı 12 dakikadan oluşan televizyon programları hazırlanıyor. Teknolojinin yanı sıra kulüplere ve oyunculara erişilebilirlik çok önemli. İki yılda bir spor inovasyon fuarına ev sahipliği yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Marta Diaz: "Futbol artık bir teknoloji ürünü haline geldi"

LaLiga Uluslararası Medya Hakları Direktörü Marta Diaz, İspanya liginin global bir futbol markası haline gelme yolculuğuyla alakalı değerlendirmede bulundu.

Borç yükünü azaltmak için kulüpleri kazandıkları kadar harcama modeline sevk ettiklerini aktaran Marta Diaz, "Karşımızda büyük bir dijital dönüşüm var. Futbol artık bir teknoloji ürünü haline geldi. Bu yüzden modelimizi dönüştürme kararı aldık. Bir müsabakadan bir platform gibi düşünmeye geçtik. Aynı zamanda yerel bir üründen küresel bir ekosisteme geçiş oldu. Ayrıca tek gelir kaynağından gelir çeşitlendirmesine geçtik." diye konuştu.

Çağrı İlk: "Uluslararası ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Kapanış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, zirvede Türk futbolunun geleceği açısından önem taşıyan pek çok konuyu ele aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun hızla değişen ve gelişen yapısı içerisinde bu dönüşümü yakından takip etmenin ve Türk futbolunun geleceğini, küresel futbolun güncel dinamiklerini dikkate alarak şekillendirmenin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bizler de bu süreçte kulüplerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeye, uluslararası ilişkilerimizi geliştirmeye ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. Bu vesileyle sunumlarıyla zirvemize değer katan tüm konuşmacılarımıza, yoğun programlarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan kulüp başkanlarımıza ve temsilcilerimize, değerli akademisyenlerimize ve kıymetli basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Son olarak, Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığında hayata geçirilen bu organizasyonun hazırlık sürecinde büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA