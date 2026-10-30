Kovacevic, Nihat ile oluşturdukları ikilinin bugün bulunmasının zor olduğunu söyledi

Real Sociedad forması altında Nihat Kahveci ile yakaladığı uyumla hafızalara kazınan efsane golcü Darko Kovacevic, günümüz futbolunda Nihat-Kovacevic gibi bir ikili bulmanın zor olduğunu söyledi. Kovacevic, ayrıca eski takımı Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da takımın en iyisi olduğunu ve onu izlemekten keyif aldığını sözlerine ekledi.

İspanya La Liga'da Real Sociedad forması altında 2001-2002 ve 2006-2007 sezonları arasında Nihat Kahveci ile hücumdaki ortaklıkları ile hafızalara kazınan efsane golcüsü Darko Kovacevic, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kovacevic, Nihat Kahveci ile geçmişteki ortaklığından eski takımı Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansına ve Türk futbolunun potansiyeline kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

"Nihat Kahveci ile uyumumuz muazzamdı"

Real Sociedad'da Nihat Kahveci ile yakaladığı uyumdan bahsederek sözlerine başlayan Kovacevic, şunları dile getirdi:

"Hiç unutamayacağım bir sezondu. Birçok şeyi doğru yaptıktan sonra şampiyonluk son anda ellerimizden kayıp gittiği için çok üzücüydü. Ancak bireysel düzeyde hem benim hem de Nihat için harika bir sezondu. Onunla yakaladığımız uyumda da bir sır yok. Onun eksik olduğu bazı konularda ben iyiydim, benim eksik olduğum konularda ise o iyiydi. O benim sahip olmadığım şeyleri katıyordu ve bu tamamlayıcılık ikimizi de daha iyi yapıyordu. Üstelik hem saha içinde hem de saha dışındaki kişisel ilişkimiz her zaman muazzamdı. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk ve Nihat'a hala büyük bir sevgi duyuyorum. Onu bir dost olarak görüyorum ve bu kişisel bağlantı, birbirimizi anlamamıza ve bu kadar akıcı oynamamıza çok yardımcı oldu. Bugün bizim oluşturduğumuz gibi bir ikili bulmanın zor olduğuna inanıyorum. Futbol evrildi ve bu özelliklere sahip iki forvetle oynama düzeni giderek azalıyor. Ancak birbirini bu kadar iyi tamamlayan iki oyuncunuz olduğunda sonuç olağanüstü olabiliyor."

"Türkiye, kendimi çalışırken görebileceğim bir lig"

Türk futbolunun gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan Darko Kovacevic, Süper Lig'de görev alabileceğini belirterek, "Türk futbolu, büyük bir ilgiyle takip ettiğim ve gelişimini yakından izlediğim bir lig. Türkiye, futbol kalitesi son derece yüksek ve bu spora duyulan tutkunun bambaşka, eşsiz bir biçimde yaşandığı bir ülke. Bazen bu tutku kontrolden çıkabiliyor, ancak kökenim ve içinde büyüdüğüm kültürler nedeniyle alışkın olduğum bir durum. Ligde çok üst düzey oyuncular var ve rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayan daha önemli yıldızlar her geçen yıl geliyor. Büyük uluslararası futbolcuların yerli genç yeteneklerle birleşmesi burayı özellikle cazip kılıyor; Arda Güler gibi örnekleri burada görebiliriz. Türk futbolunun hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna ve daha da yüksek bir seviyeye ulaşabileceğine inanıyorum. Ayrıca yakın gelecekte kendimi çalışırken mükemmel bir şekilde görebileceğim bir lig. Türk futbolunu çok seviyorum ve bu benim için oldukça cazip bir ihtimal" diye konuştu.

"Kenan Yıldız, Juventus'un en iyi oyuncusu"

Milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden efsane golcü, genç yıldızın potansiyeline dikkat çekti. Eski golcü, "Bana göre Kenan Yıldız, Juventus'un en iyi oyuncusu. Tavanı tamamen kendi ellerinde, çünkü olağanüstü özelliklere sahip ve dünyadaki en iyi oyuncular arasında yer almak için gereken her şey onda var. 10 numaralı formayı taşımak herkesin harcı değildir, ancak o bunu hak ediyor. Onu izlemekten son derece büyük keyif alıyorum. Yeteneği, kişiliği ve futbolda fark oluşturan, beklenmedik hamleleri yapma becerisi var."

"Türk kulüpleri Avrupa'da sıçrama yapacak"

Kovacevic, Türk kulüplerinin her geçen sezon geliştiğini ve kadroların rekabetçi hale geldiğini savunarak, bu sayede Avrupa'da başarının geleceğine inandığını da aktardı. Darko Kovacevic, "Daha önce de belirttiğim gibi, Türk kulüpleri sezondan sezona gelişiyor. Her geçen gün; uluslararası düzeyde çok yüksek seviyeli oyuncuların yanı sıra takımları için hayati önem taşıyan yerli futbolcularla birlikte çok daha rekabetçi kadrolara sahip oluyorlar. Önümüzdeki sezonda Türk kulüplerinden birinin ileriye doğru bir adım atacağına ve Avrupa'da önemli bir başarı elde edeceğine kesin gözüyle bakıyorum. Buna ulaşmada sportif planlama, kadro kalitesi, projenin istikrarı ve karar anlarında en üst düzeyde rekabet edebilme becerisi gibi birçok faktör etkili oluyor. Bu anın ne zaman geleceğini veya hangi kulübün başrol oynamasını beklemem gerektiğini bilmiyorum ama gerçekleşeceğinden eminim. Zaten son yıllarda Olympiakos gibi bu sıçramayı yapmayı başaran kulüp örneklerini gördük. Türk futbolu benzer bir şeyi yaşayabilecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

"Balkan oyuncuların adaptasyonu daha kolay oluyor"

Türkiye'deki futbol atmosferi hakkında da konuşan Sırp futbol adamı, Balkan futbolcuların Süper Lig'e adaptasyon sürecinin daha kolay olduğunu da şu sözlerle anlattı:

"Benzer futbol kültürlerinde yaşanan baskı ve atmosferin insanlara çok büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Benim durumumda da öyle olmuştu. Bu tutkuyu bir avantaja dönüştürmeyi başardığınızda, evinizde gerçek bir kaleye, rakiplerin puan almasının çok zor olduğunu bildiği bir stadyuma dönüştürebilirsiniz. Bu tarz bir taraftar kitlesi büyük bir artıya dönüşebilir, ancak aynı zamanda çok şey talep eder. Böylesine önemli bir tarihe ve taraftar kitlesine sahip kulüplere gelen futbolcuların kişiliğe, güçlü bir karaktere sahip olması ve bu baskıyla yaşamayı bilmesi gerekir. Bu kulüplerin arkasında devasa bir duygu yatıyor. Bunu anlamak ve saygı duymak şart. Türkiye'de oynamış Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic gibi Balkan oyuncular çok kaliteliler ve üstelik benimkiyle bazı benzerlikler paylaşan kültürlerden geliyorlar. Bu durum adaptasyonlarını kolaylaştırıyor. Çünkü insanların tutkusunu, taraftarın beklentisini ve taraftarları için bu kadar çok şey ifade eden bir kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi kavrıyorlar."

"Türkiye'ye karşı özel bir bağım olduğunu hissediyorum"

Türkiye'ye karşı her zaman özel duygular beslediğini de söyleyen Kovacevic, "Türk takımlarına ve Türkiye milli takımına karşı oynamaktan her zaman keyif almışımdır. Futbola duyduğunuz tutkuya hayranım ve Türkiye'ye karşı özel bir bağım olduğunu hissediyorum. Sizin stadyumlarınızda oynamaktan ve taraftarınızın yakınında bulunmaktan her zaman büyük mutluluk duydum. Futbolcu olarak çok keyif aldığım ve sevgiyle hatırladığım bir atmosfer. Şu anda belirli bir ismi öne çıkaramam, ancak Türkiye her zaman çok yüksek kalibrede futbolculara sahip olmuştur. Ligin büyüme biçimine bakarsak, gelecekte de harika oyuncular üretmeye ve cezbetmeye devam edeceğinden emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Dusan Vlahovic'e övgü

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic hakkında da görüşlerini paylaşan Darko Kovaceviv, "Dusan'ı takip ediyorum ve harika bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Bu çizgide devam etmesini umuyorum, çünkü her zaman büyük bir oyuncu olduğunu ve muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledim. Türkiye'de çok güzel işler yapacağına inancım tam. Fark oluşturacak niteliklere sahip, umarım orada harika bir dönem geçirir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı