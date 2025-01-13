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Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyeti Getirdi'

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyeti Getirdi'
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Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, takımının iyi oynadığını ancak bireysel hataların mağlubiyeti getirdiğini ifade etti. Uçar, ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerini sert bir dille eleştirerek, Türk futbolunun mevcut durumuna dikkat çekti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları mağlubiyetin ardından maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, "Evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçında amacımız tamamen kazanmaktı. Bence iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ama bir puan bile alamadık" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplatışında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçında amacımız tamamen kazanmaktı. Bence iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ama bir puan bile alamadık. Maçı kısaca özetlersem, ya maçtan önce maç stratejimiz rakibi kalemize getirmememiz lazımdı. Hedefimiz, mümkün olduğunca en önde savunup topları kazanmak, geçişler yakalamak, baskılı dominant oyunu oynamaktı. Bizde olduğunda sakin kalıp kendi opsiyonlarımızı uygulayarak hücum ettik. Bunun netice en az orta yaptırdık ve kısa da olsak duran topları yapabildiğimizi en iyi şekilde müdafaa etmektik. Böyle maçlar genel anlamda bireysel performanslar en üst limitlere çıkmadan fazla hata yapmadan kazanılabilecek maçlar değil. Bireysel olarak da performans olarak da az hata yapmamız gerekiyordu. En üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Ama maalesef bugün biraz bireysel hataların fazla yaptığımız, performans olarak her ne kadar üst liglere zorladığımız bir maçtı ama bireysel hataları maalesef fazla yaptığımız maçtı. Kısaca özetlersem birinci dakikadan siz de hissetmişsinizdir ki biz kazanma stratejimiz vardı. Ön alan baskıda başladık. Kalecimizin iyi performansı ve mevcut oyuncuları daha iyi performans göstermesi lazım. Oyunun arzulu, istekli, biraz daha topa sahip oluyorduk. İkinci yarı ama bireysel hata maalesef bizi geriye düşürdü. Aslında ben bazı değişikliklerle oyuna dokunmak istedim" şeklinde konuştu.

"Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi"

Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının açıklamaları hakkında sert konuşan Uçar, "Bizler artık bizler değil, bizim ve bizim konumuzdaki takımları artık karmaşık hale getirdiler. Bence iki takımında yöneticileri, Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri eserleriyle gurur duysunlar. Eserinizle övünebilirsiniz. Getirdiğiniz anlam bu sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne VAR'dakiler sağlıklı karar veriyor, ne de sahaya maçı yönetmeye çıkanlar objektif davranamıyorlar. Biz sadece bundan kaybetmedik, biz hatamı, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Bu durumdan hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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