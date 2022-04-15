Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Haberler

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Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya yarı finalde karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam tamamlandı. Leicester City, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı PSV'yi 2-1, Roma ilk maçta 2-1 yenildiği Bodo/Glimt ekibini 4-0, Feyenoord ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Slavia Prag'ı 3-1 ve O. Marsilya ilk maçta 2-1 mağlup ettiği PAOK'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçlarla Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşti. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Leicester City FC, Feyenoord, Marsilya, Spor, Haberler

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