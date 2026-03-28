'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026' Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi

KÖKBÖRÜ oyunları Türkiye'de ilk kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ve geniş paydaş desteğiyle, köklü Türk geleneğinin en heyecan verici sporlarından biri olan kökbörü oyunları Türkiye'de ilk kez Erciyes Kayak Merkezi'nde oynandı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda düzenlendi.

Etkinliğe; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Kökbörü Başkanı Ali Peksemerci ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen atlı sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda; güç, denge, hız ve takım uyumu ön plana çıktı. Oyunlarda, Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ile Selçuklu Geleneksel Spor Kulübü sporcuları mücadele etti. Erciyes'in bu sezon önemli bir dönem yaşadığını belirten Başkan Büyükkılıç, "3 milyonu aşkın ziyaretçi ile kayak merkezimize ilgi beklentinin üzerinde oldu ve yüzleri güldürdü. Yeni yatırımlarla Erciyes'in yılın 12 ayı faaliyet göstermesi için gayret edeceğiz. Erciyes'e nefes aldıracak 8,2 kilometrelik yapılacak alternatif yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum. Erciyes, 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğu ile dünyada kendisinden söz ettiren 25 kayak merkezi arasında yer alıyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, kente renk katan Kökbörü Oyunları'nın Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığına önemli katkı sağladığını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Ayrıca 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı için gayretlerinin de sürdüğünü anımsatan Büyükkılıç, Nisan ayında ACES yetkililerinin kentte misafir edileceğinden bahsetti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Kökbörü Asbaşkanı Ali Peksemerci ise kökbörü hakkında kapsamlı bilgiler vererek, bu organizasyona destek veren Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

