Gökhan Değirmenci: 'Rakibimiz düşme potasında, biz tabii ki elimizden geleni yapacağız'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürürken, antrenman öncesinde kaleci Gökhan Değirmenci açıklamalarda bulundu. Değirmenci, "Rakibimiz düşme potasında. Biz tabii ki elimizden geleni yapacağız, sahada rekabet olacak. İnşallah herkes için hayırlısı olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda antrenman öncesinde kaleci Gökhan Değirmenci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Lige istediğimiz gibi başlayamadık"

Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Gökhan Değirmenci, "Aslında biraz da beklediğimiz gibi oldu çünkü yeni bir takım kurulmuştu, yeni bir ligde oynuyorduk. İlk senemizdi Süper Lig'de. Yeni takım oluşturmanın zorluklarını çektik ilk 7 haftada. Bu 7 maçta da aslında çok iyi mücadeleler sergilemiştik ama bunu sonuca yansıtamamıştık. Daha sonrasında vitesi artırarak güzel bir ilk yarı geçirdik. 23 puan topladık, bizim için güzel ve yeterli bir puandı. Daha iyisi de olabilirdi tabii ki ama yeni bir takım kurulmasının dezavantajlarını yaşadık" açıklamasında bulundu.

"Elimizden geleni yapacağız, sahada rekabet olacak"

Sezonun ikinci yarısında da puan kayıpları yaşadıklarına dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, "Ligin ikinci yarısında da birçok maçta aslında kazanabileceğimiz ya da berabere bitirebileceğimiz maçları ya kaybettik ya da berabere bitirdik. Son iki hafta kala da matematiksel olarak ligde kaldık. Daha iyisi olabilirdi, daha yukarılarda olabilirdik ama ilk yılın dezavantajlarını yaşadık. İnşallah önümüzdeki sene Kocaelispor çok daha iyi yerlerde olacak diye düşünüyorum. Son maç da tabii bizim için sahanın içi önemli olan bir maç. Rakibimiz düşme potasında. Biz tabii ki elimizden geleni yapacağız, sahada rekabet olacak. İnşallah herkes için hayırlısı olur" diye konuştu.

Sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı

Değirmenci, kulüpteki geleceği ve yeni sözleşme durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik gelen bir soru üzerine, kararın yönetim ve teknik heyette olduğunu belirten Gökhan Değirmenci, "Ben 4 yıldır buradayım. Bu 4 yılda dile kolay, birçok şey yaşadık; sevinç, üzüntü, gurur... Kupalar kaldırdık. Çok güzel zamanlarım geçti. Sadece burada futbolculuk yapmadım, hayatımın en anlamlı yıllarını geçirdim. Kocaelispor benim için çok özel bir kulüp, çok özel bir yeri var. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Benim gönlüm tabii ki herkesin de bileceği üzere Kocaelispor'un iyiliği tarafında. İnşallah Kocaelispor'un faydasına ne olacaksa o olsun diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı