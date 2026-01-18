Kocaelispor-Trabzonspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor sahasında ağırladığı Trabzonspor 'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULAR ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamasında "İkinci yarının ilk maçıydı. Kendi evimizde, sahamızda, seyircimizin önünde kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maçı kazanamadık çok üzgünüm, fazlasıyla üzgünüm. Oyuncularımız adına çok üzgünüm çünkü maçı kazanmayı fazlasıyla hak ettiler. Çok iyi bir mücadele vardı. En nihayetinde futbol böyle bir oyun. Bazen çok net pozisyonlar da bulsanız kazanamıyorsunuz. Bugün öyle günlerden birini yaşadık. Dolayısıyla üzgünüm. Problemi gördüğümüzde biz de dışarıdan çözmeye çalışıyoruz. Oyuncularımıza bunu aktarmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir yarım saat oynadık. Önde bastık, önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk, golü de bulduk. Karşımızdaki takım da çok önemli oyuncuları olan büyük bir takım. Zaman zaman bizi kendi birinci bölgemize ittirmelerini bekliyorduk, gerekirse bu da yaşandı. İlk yarının sonuna kadar bu şekilde oynamak ve skoru korumaya çalışmak çok istediğimiz bir şey değildi. Zaten golü de buldular. İkinci yarıya başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik. Bu şekilde devam ettirmek çok kolay değil. O yüzden çok üzgünüm. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar ama bizim adımıza talihsiz bir gol oldu. Maçı kaybettik" dedi.

'SADECE MUÇİ DEĞİL KİMSEYE GOL ATTIRMAK İSTEMİYORUZ DEDİM'

Bir gazetecinin rakip analizi konusunda yanlış değerlendirme yaptığınızı düşünüyor musunuz sorusunu İnan şu şekilde cevapladı:

"Sadece Muçi değil kimseye gol attırmak istemiyoruz dedim. Muçi gol atıyorsa onu da tutmamız lazım, önlem almamız lazım. Muçi'nin belki de maç boyunca bir tane şutu vardı. O da tartışmalı bir pozisyondu. Kafa kafaya çarpışma mı faul mü ne derseniz deyin herkes hakemin oyunu durdurmasını beklerken pozisyon gelişti. Aslında bireysel ve takım olarak aldığımız önlemler maç boyunca gerçekleşti. Sadece son dakikadaki pozisyonda gerçekleşmedi ve gol oldu"

FATİH TEKKE: ALLAH'IN LÜTFU

Galibiyeti bordo mavili taraftarlara armağan eden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maçın ilk yarısında bence olumlu şeyler çok var. İki üç tane pozisyon var. İkinci yarısı için çok olumlu diyemem. Daha çok ikili mücadele ve mücadelelerle geçti. Takım adına, rakip adına da, bizim adımıza. Türkiye'nin bana göre en zor deplasmanlarından biri. İç sahada çok duygulu oynayan bir takım. Dolayısıyla bizim için hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah'ın lütfu, Muçinin attığı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç berabere daha çok kokan, hatta bazı anlarda Kocaeli'nin lehine kokar gibi oldu. Bu da olabilirdi. Bizim oyunu devamlı, kontrol altında tutabilmemiz için pas kalitemiz ve devam eden top kayıplarımızın olmaması gerekiyor. İstek, arzu, dirençten herkes elinden gelen her şeyi yaptı, verdi. Bugün de Allah'a çok şükür galip geldik. İkinci yarıya galip gelerek başlamak bizim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

'DEVRE ARASINDA BU ÇOK DAHA ZOR'

Transfer sürecini değerlendiren Tekke, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Transfer konusunda başkanımız, yönetim kurulumuz, ekibimiz 11 aydır hemen hemen o oyuncuları izliyoruz. Trabzonspor'un faydasına, oyununa ve mali yapısına en uygun, en faydalı kim olacak, seçenekleri çıkartıyoruz. Bu bazen nokta transfer dediğimiz şey oluyor. Bazen olmuyor, oyuncu tercih etmiyor. Bir sürü parametre var. Dolayısıyla devre arasında bu çok daha zor. Ama herkes elinden gelen gayreti, tüm gayreti gösteriyor. Trabzonspor'un geldiğimiz günden bugüne baktığınızda aldığımız tüm risklere göre içeriden genç oyuncuların sayısı ve değeri bugün yüz milyonu belki daha da aşılabilir. Dolayısıyla bu Trabzonspor için olması gereken bir durum. Bunu hem başkanımızla hem sevgili yöneticilerimizle konuştuk ve bu yönde devam ediyoruz. Bizim düşündüğümüzün aksi olan şu an bir durum yok" şeklinde konuştu.