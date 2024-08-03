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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 15 yıllık hayale son vereceğiz

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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın eksikliklerini gidererek Süper Lig hayalini sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 15 yıllık Süper Lig hayaline son vereceklerini söyledi.

Hazırlık maçında Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Bukiryah ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Sezon öncesinde yaptığımız son hazırlık maçıydı. Kadromuzun eksik bölgelerini hesaba katmadan oyunu değerlendirdiğimizde; kaleciden başlayıp birinci bölgeden ikiye ve ikinci bölgeden üçe geçişlerimizde bence çok harika oldu. Oyuncu kalitesinin artmasıyla beraber bu konuda sezon boyu daha çok çalışarak, topu üçüncü bölgeye getirme noktasında daha iyi şeyler olacağına inanıyorum. Rakip ceza sahasına yakın bölgelerde hem final paslarını iyi yapma noktasında ve hem de içerde sayısal anlamda çoğalma ve doğru parselasyonu iyi yapamadık. Onun dışında her şey daha iyiydi. Şimdi ön bölgeye iki tane çok net oyuncunun da gelecek olmasını da hesaba katarsak oradaki eksikliği de en aza indirmeye çalışacağız. Marcao'nun tam hazır olmaması, ona rağmen girdikten sonra da takıma ofansif oyuna katkısını net bir şekilde gördük. Pazartesi gününden itibaren de Caktas'ın takıma katacaklarını düşünürsek, takım da beraber oynamayı da yavaş yavaş becermeye başladı. Takımımız oyuna hakim olan taraf, ofansif üretkenliği ve izleyenlere vereceği keyifle bu sene iyi bir görüntü ortaya koyacak" dedi.

"Kazanarak başlamak moral verecek"

Fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Sağlam, "Sezona kazanarak başlamanın vereceği moralle bu eksiklikleri de daha çabuk gidereceğimizi düşünüyorum. Bugün 3. bölgedeki organizasyon eksikliği dışında oyundan memnunum. Gayet iyi maç oldu. Rakip de kendi liginde bizim dengimiz. Arabistan liginde yapılan yatırımlardan sonra, yabancı hocalar ve oyuncularla kalitesini artırdı. Bugün görmek istediklerimizi gördüğümüz, eksikliklerimizi net olarak ortaya koyduğumuz maç oldu. Hatalarımızı gidermek için bir haftamız var. Yeni katılan arkadaşlarımızın adaptasyonlarını tamamlamaya, fiziksel olarak tam hazır olmayan arkadaşları oynamaya hazır hale getirmeye çalışacağız. Çok güzel olacak, inanıyorum" diye konuştu.

İbrahim Akdağ'dan vazgeçildi

İbrahim Akdağ transferinden vazgeçildiğini söyleyen Sağlam, "Başka alternatiflerimiz var. Onlara bakıyoruz. Öncelikli olarak Caktas'ın katılımı, yerli stoper ve yerli 8 numara katılımı ilk planladığımız transferler. 10 Eylül'e kadar transfer sürüyor. İlerleyen süreçte oturur; başkanımız ve yöneticilerimizle eksik olan ya da daha iyi yapabileceğimiz bir nokta olursa karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Mevkilerdeki alternatifler değerlendiriliyor

Mevcut kadroda ayrılık ya da kiralamalar beklenip beklenmeyeceği konusunda ise Sağlam, "Oyuncu geliyor. Gelenlerin sayısı adedince mevkilerdeki alternatif oyuncuların durumu ve yoğunluğa göre de bazı arkadaşlarımızla yolumuzu ayırdık zaten" diye konuştu.

"15 yıllık hayale son vereceğiz"

Taraftara da sezonun ilk maçı öncesi mesaj veren Sağlam, "Yönetimimiz, taraftarımızın beklentisine cevap verecek, 15 yıllık Süper Lig hayalini sonlandıracak ve keyifli futbol izlettirecek transferleri yaptı, halen de yapmaya devam ediyor. İyi oyuncunun maliyeti de yüksek oluyor. Dolayısıyla kulübe yükü de fazla oluyor. Bundan sonraki süreçte de taraftarımıza iş düşüyor. Takımın ürünlerini, formalarını alma, stadyumu doldurma noktasında taraftarımızın sorumluluk alması gerektiğine ve sorumluluk alacağına da inanıyorum. Geçen yıl beklentimizi 13-15-17 bin gibi aşağıda tutmuştuk. Ama bu sene direkt 20-25 binle başlayıp sonrasında da dolu tribünlere oynamak istiyoruz. Bunu söylerken de elbette bize de görev düşüyor. Vereceğimiz futbol keyfi, ortaya koyacağımız futbol kalitesiyle taraftarı stada çekmemiz gerekiyor. Onlar bize destek olacak, biz onlara keyif vereceğiz. İnşallah karşılıklı etkileşimle inşallah bu sene 15 yıllık hayale son vereceğiz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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