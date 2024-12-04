Kocaelispor'da kasım virajı dönüldü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da aralık ayına 29 puanla girildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile ikinci dönemini yaşayan yeşil-siyahlılarda ilk 14 hafta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle geçildi.

Trendyol 1. Lig'in zirvesinde bulunan ve Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Kocaelispor'da kritik kasım virajı geçildi. 14 haftayı geride bırakan yeşil-siyahlı camiada alınan beraberlik ve mağlubiyetler moral bozsa da zirveye tutunmuş olmak devrede yapılacak oyuncu takviyesine kadar olan 5 maçta galibiyet serisi yakalamak için umut vaat ediyor. Kocaelispor'un başında ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın geçen dönemki ilk 14 haftalık performansını ve 2024-25 sezonundaki 14 haftalık etkisini karşılaştırdık.

Mağlubiyetlerle başlayıp seri galibiyetler almıştı ancak işler bozuldu

2023-24 sezonunun başında Engin Koyun'un kulüp başkanlığı döneminde göreve getirilen Ertuğrul Sağlam ile 31 Mayıs 2025' kadar 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sezona iki mağlubiyetle başlayan Sağlam, ardından aldığı seri galibiyetlerle camiaya şampiyonluk mesajları verdi ancak aralık ayıyla beraber işler bozulmaya başladı. Özellikle iç sahada yaşanan puan kayıplarının ardından taraftarın tepkisinin artmasıyla birlikte takım 43 puanla 3. sırada olmasına rağmen Sağlam ile 23. haftada iç sahada Şanlıurfaspor'dan alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından 19 Şubat 2024'te yollar ayrıldı. Tatsız ayrılığın ardından Sağlam transferlerle ilgili gıyabında yapılan açıklamalara sitem etmiş; istediği bazı oyuncuların alınmadığını, istemediği bazı oyuncuların da alındığını ifade etmişti. Engin Koyun ile arası açılan Sağlam yine de camiaya olan saygısını belirtip suskunluğunu korumuştu.

2. Sağlam döneminde lige seri galibiyetlerle başladı

Yerine getirilen Mustafa Gürsel ile de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Kocaelispor'da 34'üncü haftada oynanan ve 2-0 Sakaryaspor mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın ardından teknik koltuk bir kez daha Ertuğrul Sağlam'a emanet edildi. Bu kez Recep Durul'un kulüp başkanlığında Sağlam ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Orta saha ve kanat transferi yapamayan Sağlam sezona galibiyetlerle başladı. Üst üste ilk 3 maçını kazanan Sağlam ve öğrencileri kulüp tarihine adını yazdırmayı amaçlarken Amed SF maçındaki 3-0'lık yenilgiyle soğuk duş etkisi yaşadı. Ardından iç sahada alınan Manisa FK mağlubiyetiyle camiada 'Tarih tekerrür mü edecek?' endişesine neden oldu.

Devreye kadar kritik 5 maç oynayacak

Çorum FK galibiyetiyle yeniden havaya giren camiada yine iç sahada oynanan Şanlıurfaspor maçında (0-0) moraller bozuldu. Sırasıyla 2 galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, beraberlik ve galibiyet alan Kocaelispor'da gözler ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor maçına ve aralık ayındaki fikstüre çevrildi. Kocaelispor iç sahada Esenler Erokspor ile oynayacak. Ardından Boluspor'a konuk olacak. Sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak olan Körfez ekibi, Ankara Keçiörengücü deplasmanıyla ligin ilk yarısını tamamlayacak.

2024-25 sezonu ilk 14 haftalık karnesi geçen yılla aynı: 14 maçta 29 puan

Bu sene aralık ayını 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor, bu 14 haftada 21 gol attı, kalesinde ise 14 gol gördü. Averajı 7 olan Körfez ekibi 29 puan topladı. Geçen yılın 14 haftasıyla aynı istatistikleri tutturan Kocaelispor, bu sezon ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçisi ise 28 puanla Bandırmaspor, 27 puanla Fatih Karagümrük ve 25 puanla Erzurumspor oldu.

Bu sezon 8 iç saha maçında 17 puan alındı

Yeşil-siyahlılar 14 maçın 8'ini ise kendi evinde oynadı. 8 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Kocaelispor 1 maçı da taraftarı önünde kaybetti. Körfez ekibi kendi sahasında 11 gol atabilirken kalesinde 6 gol gördü. 5 averajla evinde 17 puanı hanesine yazdıran Kocaelispor, evinde en çok puan alan 5. takım oldu. Kocaelispor'un bu sezon ilk 14 haftada iç saha performansı geçen sezona kıyasla daha başarılı.

Deplasmanda 6 maçta 12 puan çıkardılar

Kocaelispor bu sezon ligin ilk 14 haftasında 6 maçını deplasmanda oynadı. Bu maçların 4'ünü kazanırken 2'sinde mağlup oldu. 10 gol atıp kalesinde 8 gol gören Körfez ekibi 2 averajla 12 puan topladı. Deplasmanda Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü'nden sonra en çok puan toplayan 3. takım oldu. Bu istatistikle Kocaelispor geçen sezonki deplasman karnesinin gerisinde kaldı.

2023-24 sezonu ilk 14 haftalık karnesi

Geçen sezon ise kasım ayını 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor bu 14 haftada 24 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü. Averajı 8 olan Körfez ekibi 29 puan topladı. 36 puanlı Eyüpspor'un gerisinde 2. sırada yer aldı. En yakın takipçisi Göztepe ise 26 puanla 3. sırada bulunuyordu. Bu sezon Eyüpspor da Göztepe de Süper Lig'de mücadele ediyor.

Geçen yıl deplasmanda daha iyi oynadı

Kocaelispor'un geçen sezon ilk 14 haftada deplasman karnesi, iç saha karnesinden daha başarılıydı. Deplasmanda 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan alan Kocaelispor toplam golün 11'ini de deplasmanda atarken kalesinde yalnızca 4 gol gördü, deplasman averajını 7'de tuttu. Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'dan sonra en çok puan toplayan 2. takım, Eyüpspor (22) ve Çorum FK'dan (15) sonra en çok gol atan 3. takım oldu.

Geçen yıl kendi evinde attığı gol kadar yedi

Kendi evindeki 8 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-siyahlılar 14 puan aldı. Kocaelispor geçen sezon iç saha maçlarında 13 gol atıp kalesinde 12 gol gördü, aralık ayına 1 averajla girdi. Attığı kadar gol giyen Körfez ekibi, iç sahada Eyüpspor'dan (18) sonra en çok puan toplayan ikinci takım oldu. Kocaelispor, yine Eyüpspor'dan (16) sonra en çok gol atan ikinci takım olmayı da başardı ancak defansif oyunda yapılan hataların bedelini 14 haftada iç sahada 2 maç kaybı ve 12 gol yiyerek ödedi.

En çok golü MKE Ankaragücü'nden yediler

Kocaelispor ligin ilk 14 haftasında biri kendi kalesine olmak üzere toplam 22 gol kaydetti. Bu gollerin 17'sini ayakla, 3'ünü kafayla atarken birini de penaltıdan attı. 14 haftada kalesinde ise 14 gol gördü. Bu gollerin 9'unu ayakla, 3'ünü kafa vuruşundan, birini de penaltıdan yedi. Yeşil-siyahlılar 14 haftada oynadığı maçların 7'sinde kalesini gole kapattı. En farklı galibiyeti 3-0 İstanbulspor karşısında elde ederken, en farklı mağlubiyetini ise yine aynı skorla Amed Sportif Faaliyetler'den aldı. Kocaelispor bir maçta en çok golü ise deplasmanda 4-2 mağlup olduğu MKE Ankaragücü'nden yedi. 14 maçın 11'inde 2 veya daha az gol attı.

En çok ilk yarının son bölümünde gol attılar

Kocaelispor maçlarda gol ortalamasına bakıldığında; ilk 15 dakikada, 15-30 dakika arasında ve dakika 60-75 arasında yalnızca birer kez gol atabildi. Körfez ekibi en çok golü ilk yarının son bölümünde kaydetti; dakika 30 ile 45 arasında ikisi kayıp zaman oynanırken olmak üzere 7 gol kaydetti. 45-60 arasında 5 gol ve dakika 75-90 arasında ise ikisi kayıp zaman oynanırken olmak üzere 5 gol kaydetti.

Kayıp zamanlarda gol atıyor ama yemiyorlar

Kocaelispor'un aralık ayına kadar yediği 14 gole bakıldığında ise 9'u ayakla, 3'ü kafa vuruşuyla, biri penaltıdan ve bir de Josip Vukovic'in Bandırmaspor maçında kendi kalesine attığı golle geldi. Kocaelispor maçın ilk 15 dakikasında ve 15-30 dakika arasında yalnızca birer kez gol yedi. İlk yarının son bölümünde 3 gol, ikinci yarıda dakika 45-60 arasında da 3 gol yedi. Kocaelispor en çok golü 60 ile 75. dakika aralığında yedi (4 gol). Maçın son 15 dakikasında ise yalnızca 2 kez kalesinde gol gören Kocaelispor kayıp zamanlarda kalesini rakiplerine tamamen kapattı.

14 haftada toplam 4 kırmızı, 30 sarı kart gördüler

Kocaelispor'da kartların 14 haftalık durumuna bakıldığında ise; oyuncular toplamda 4 kez kırmızı kart gördü. Bu kartların ikisi; dakika 4 (Gökhan Değirmenci) ve dakika 20'de (Muharrem Cinan) Amed SF maçında, ikisi de dakika 2 (Appindangoye) ve dakika 90+2'de (Oğulcan Çağlayan) Manisa FK maçında görüldü. Kocaelisporlu futbolcular 14 haftada toplam 30 kez sarı kartla maç içinde ihtar aldı. Kocaelisporlu futbolcular en çok Sakarya maçında sarı kart gördü (5 sarı), bir tek İstanbulspor maçında hiçbir kart görmedi.

En çok sarı kartı ikinci yarının ilk ve son 15 dakikasında gördüler

14 haftada maç başına ortalama 2,4 kart gören Körfez ekibinde yalnızca sarı kart görme ortalaması ise aynı sürede 2,14, kırmızı kart ortalaması ise 0,28 olarak gerçekleşti. Kocaelisporlu oyuncuların kart gördüğü zamanlara bakıldığında ise; en çok sarı kartı ikinci yarının ilk 15 ve son 15 dakikasında gördü. Hakemler dakika 45-60 ve dakika 75-90 arasında 9'ar kez sarı kart çıkardı, bu kartların 5'i kayıp zaman oynanırken kaydedildi. Yalnızca ilk yarıda dakika 15-30 arasında kart görmeyen yeşil-siyahlılara dakika 30 ile 45 arasında 8 kez sarı kart çıktı. 0-15 ve 60-75 dakika aralığında 2 sarı kart gösterildi.

Maçlarda en çok süreyi Tarkan Serbest aldı

Kocaelispor'un bu sezon ilk 14 maçında oyuncuları aldığı süreye bakıldığında ise; 14 maçın tamamında da farklı sürelerde de olsa forma giyen oyuncu sayısı 5 oldu; Yusuf Cihat, Tarkan Serbest, Ryan Mendes, Pedrinho ve Barış Alıcı. En çok süre alan oyuncu ise bin 219 dakikayla bir tek Manisa FK maçında sonradan oyuna giren, haricindeki tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan Tarkan Serbest oldu. Kocaelispor'da bin dakikanın üzerinde süre alan oyuncular ise sırasıyla; Mendes (1189 dakika), Ahmet Oğuz (1122) dakika, Pedrinho (1115 dakika), Muharrem Cinan (1098 dakika) ve kaleci Gökhan Değirmenci (1084 dakika) oldu.

Markao, yalnızca 278 dakika oyunda kaldı

Sakatlıklar, kırmızı ve sarı kart cezaları futbolcuların oyunda kalma sürelerini etkiledi. 14 haftanın sonunda; kaleci Gökhan'ın kırmızı kart gördüğü Amed SF maçı ve cezası nedeniyle oynayamadığı Manisa FK maçının dışında tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Tüm maçlarda forma şansı bulan Yusuf Cihat 618, Barış ise 650 dakika süre aldı. Takımın kilit isimlerinden Oğulcan Çağlayan ise 14 haftada 12 maça çıktı ve 869 dakika oyunda kaldı. Takımın yabancılarından; Appindangoye 966, Vukovic 957, Giorgi Beridze 411, Mijo Caktas 322 ve yıldız oyuncusu Markao 278 dakika oyunda kaldı. Caner Osmanpaşa 612 dakika süre alırken, Ahmet Sağat 322 dakika Kocaelispor formasını terletti. - KOCAELİ