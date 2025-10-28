Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Başakşehir Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, sezonun ilk 10 haftasını ve Rams Başakşehir maçı hakkında konuştu. Şehre kayıpsız dönmek istediklerini belirten Durul, "Her hafta iki rakiple oynuyorduk. Umarım artık bu hafta o endişemiz olmaz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda kulüp başkanı Recep Durul da bir bölümü basın mensuplarına açık olan antrenmanı takip etti. Antrenman esnasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Recep Durul, Başakşehir maçıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Yeni kurdukları takımın uyum için zamana duyduğu ihtiyacın altını çizen Durul, oyuncu seçimlerindeki kriterlerini, camianın gösterdiği sabrı da içeren 10 haftalık periyodu değerlendirdi.

"Oyuncu seçiminde çok titiz davrandık"

Kadro kurarken oyuncu seçimlerinde çok titiz davrandıklarının altını çizen Başkan Durul, "Yeni bir takım kurduk. Yani bu yeni bir takımın bir anda kaynaşması, vücut bulması kolay değil. Tabii ki ama şunu biliyorduk ki iyi bir teknik ekibimiz var. İyi bir kadromuz var. Özellikle oyuncu seçiminde çok titiz davrandık. Takımı hem gelişime açık hem milli takımda oynayan hem de hedefi olan oyunculardan oluşturduk. Hem de elimizden geldiğince genç bir takım oluşturmaya çalıştık" dedi.

"Oyuncu grubunu hocamıza göre seçtik"

Ligde çıkış yakalamak için önce takımda uyumun yakalanması gerektiğini ve bunun da zaman aldığını vurgulayan Recep Durul, "Bütün oyuncuların farklı kültürleri var. Bu unsurları da göz önünde bulundurmak lazım. Bir insanla temas kurduğunuzda kültür ve duygu uyuşması yoksa anlaşmanız da zaman alabiliyor. Farklı kültürlerden oyuncular burada. Bütün kriterlere dikkat ettik. Hocamızın da yabancı dilinin iyi düzeyde olması bizim için çok önemli. Hocamızın uluslararası alanlarda çok güçlü networkleri ve tecrübesi var. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da gerçekten saygınlığı olan, futbolun içinde uzun yıllar kalmış ve bütün izlediklerini bilen bir hocamız var. Oyuncu grubumuzu da buna göre seçtik" diye konuştu.

"Şehrimize anlattık. Onlar da sabır gösterdiler"

İlk haftalarda istenen sonuçların alınmamasına rağmen taraftarın ve camianın arkalarında durmasını ise 'bilinçli sabır' olarak nitelendiren Durul, "Çok büyük bir farkındalık oluşturduk; sadece biraz zamana ihtiyaç olduğunu anlattık. Şehrimiz, taraftarımız ve camiamız da buna sabır gösterdi. Bizler de ne yaptığımızı bilen futbolu yöneten insanlar olarak buna bilinçli sabır diyoruz. Yani güven, inanç ve bilinçle birlikte bir sabır gösterdiler. Gelişigüzel bir sabır değildi. Çok şükür artık bugün son 3 maçımızı kazandık ve meyvelerini yemeğe başladık" ifadelerini kullandı.

"Her hafta 2 rakiple oynuyorduk. Bu hafta umarım o endişemiz olmaz"

Başkan Recep Durul, Rams Başakşehir maçıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Her maç bitiyor. Yeni maç başladığında diyoruz ki, 'Bu maç çok zor maç. Gerçekten iyi bir takımla oynayacağız'. O maçı alıyoruz. Sonra, bir sonraki maç için aynı şeyleri konuşuyoruz. Demek ki kolay maç yok. Sadece çekincemiz neydi; biz maçı yöneten oradaki aktörlerle birlikte maçı kazanacağız. Her hafta 2 rakiple oynuyorduk. Umarım artık bu hafta o endişemiz olmaz. Sahada adil, şeffaf ve vicdanları yaralamayacak bir yönetim olur. Başakşehir maçına da, bundan sonraki maçlara da biz 3 puan için, galibiyet için çıkacağız. Tabii ki futbol her türlü sonuca açık. Onlar da uzun zamandan beri kazanamamışlardı. Geçen hafta kazandılar. Biz de şu an çok formda bir ekibiz. Biz maçı inşallah kazanıp şehrimize kayıpsız döneceğiz." - KOCAELİ