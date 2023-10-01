Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, futbol adına doğru, güzel şeylerin olduğu iyi bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedefi Süper Lig'e çıkmak olan bir takımın o düzeyde oyun ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Oyunun neredeyse geneline hakim oldukları bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Sağlam, "Beklentilerimizin karşılık bulduğu hem ofansif hem de defansif anlamda oyuncularımızın gerçekten sorumluluk aldığı, futbol adına doğru, güzel şeylerin olduğu iyi karşılaşma oynadık. Oyunu yönlendiren, istediğini rakibe kabul ettiren, serbest vuruşun dışında pozisyon vermeden karşılaşmayı bitiren, attığımız 3 golün yanında en az 4-5 tane daha net pozisyon bulup, ofansif anlamda da zenginliklerle dolu karşılaşma oynadık. Bu sebepten dolayı ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rakip takıma karşı alınan galibiyetin önemine işaret eden Sağlam, "Karışımızda ligin hep üst sıralarında oynadığı futbolla lige renk katan bir Keçiörengücü takımı vardı. Bu seneye de iyi başladılar, iyi, sistemli takıma karşı oynadık. Böyle takıma karşı böyle oyun, mücadele, futbol, gerçekten alkışı hak ediyor." dedi.

Sağlam, takımın zamanla daha iyi olmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz geçen hafta da iyi oynadık. Boluspor maçında da bölüm bölüm iyiydik, ondan önce Altay maçında da güzel işler oldu. Hep söylediğimiz bir şey vardı; bu takım beraber oynamayı becerdiği zaman, daha fazla birbiriyle vakit geçirdiğinde, birbirini anladığında, bizim onlardan ne istediğimizi tam anlamıyla anlayıp bu şekilde sahada hareket ettiği zaman her geçen gün daha güzel şeyler olacak diye. Bu söylemimin arkasındayım, bu takım inşallah daha da güzel şeyler yapacak, onu gösteriyor. Çok güzel takım oluşturduk. Kaliteli, kişilikli, karakterli, profesyonelliği yaşayan, birbirini seven, eskisiyle, yenisiyle, oynayanıyla, oynamayanıyla çok güzel takım olduk. Bu birliğin, bütünlüğün daha çok güzel şeyler üreteceğine inanıyorum."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan ise Kocaelispor'un ilk 2 haftanın ardından üstüne koyarak giden bir takım olduğunu söyledi.

Duran toplarda daha etkili olmaları gerektiğinin altını çizen Özcan, "Biz kompakt oynayan takımız, kompakt oynarken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Çok küçük ayrıntılar maçın neticesini belirliyor. Maçtan önce bugün maçın en önemli anlarının duran toplar olduğunu söyledik. Biz üretirken yarışan takım halinde olmak istiyoruz. Bunun için buradan çıkardığımız derslerden en iyi şekilde faydalanıp önümüzdeki Tuzlaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Değerli takım olduklarını, yarışa devam ederek ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Özcan, "Buradan çıkardığımız eksileri en hızlı şekilde artıya çevirerek ayağa kalkacağız. Kocaelispor, bugüne kadar izlediğimiz ve oynadığımız en iyi takımlardan biriydi. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.