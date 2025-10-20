Haberler

Kocaelispor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Kocaelispor, Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlara başladı. Sağ bek Anfernee Dijksteel, galibiyet alışkanlıkları kazandıklarını ve birbirlerine uyum sağladıklarını belirtti.

Süper Lig'de cumartesi günü Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Kocaelispor bir günlük aranın ardından top başı yaptı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan yeşil-siyahlıların sağ bek oyuncusu Anfernee Dijksteel, "Yavaş yavaş galibiyet alışkanlığı kazanmaya başladık. Takım olarak birbirimize alıştık, uyum yakaladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü Alanyaspor'u konuk edecek. Pazar gününü dinlenerek geçiren yeşil-siyahlılar bugün topbaşı yaptı. Haftanın ilk antrenmanında sakatlıktan dönen Massadio Haidara bireysel çalışma yaparken tedavileri süren Darko Churlinov ve Bruno Petkovic yer almadı. Isınma koşusunun ardından 5'e 2 ve pas çalışması yapılan antrenman öncesinde takımın savunmacılarından Anfernee Dijksteel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Galibiyet almaya artık alıştık"

Konya galibiyetinin kendilerine çok iyi geldiğini belirten Anfernee Dijksteel, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bize iyi geldi. Yavaş yavaş galibiyetler almaya alıştığımızı düşünüyorum. Herkes galibiyet aldığımızdan dolayı çok mutlu. Kısa süre sonra Alanya maçı var. Bu maça hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Takım olarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; daha çok çalışmam gerektiğini, takıma ofansif ve defansif anlamda daha çok yardım etmen gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"İngiltere ligleriyle arada büyük fark var"

Süper Lig ile ilgili değerlendirmede de bulunan Dijksteel, "İngiltere ile karşılaştırırsam fiziksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Arada çok büyük bir fark var. Onun dışında şu ana kadar çok büyük ve güzel statlarda oynadık. Bunları söyleyebilirim" diye konuştu.

"Birbirimize artık alıştık"

Takıma farklı ülkelerden gelerek katılan yabancı oyuncular arasındaki uyuma dair soruyu da yanıtlayan Anfernee Dijksteel, "Sizin de dediğiniz gibi yeni 14 oyuncu, bunlardan biri de benim. Ama artık birbirimize alıştığımızı, uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten galibiyet de almaya başladık" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
