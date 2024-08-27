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Kocaeli Yüzme Kulübü Milli Sporcularıyla Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda

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Kocaeli Yüzme Kulübü'nün 6 milli sporcusu, 2 teknik adamla Türkiye'yi Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Makedonya'da temsil edecek.

Kocaeli Yüzme Kulübü'nün 6 milli sporcusu, 2 teknik adamla Türkiye'yi Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Makedonya'da temsil edecek.

24 yıldır Kocaeli'de üst düzeyde çalışmalar yapan ve 60 binden fazla çocuğa yüzme öğreten Kocaeli Yüzme Kulübü'nden (KYK) 6 sporcu milli sporcu unvanını alarak Türkiye adına kulaç atacak. Makedonya'nın Ohrid kentinde 28 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'na kKYK'dan 6 sporcu ve 2 teknik adam katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

"Spordaki gücümüzü tüm dünyaya göstermeye kararlıyız"

Gururlu olduklarını söyleyen Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca, "KYK altyapısından yetişen 6 başarılı sporcumuzun ülkemizi Makedonya'da temsil edecek olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Derince'den dünyaya pencere açarak spordaki gücümüzü tüm dünyaya göstermeye kararlıyız. KYK olarak 24. yılımızda da Türk yüzmesine en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Kocaeli'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayana ve her kürsüde Türk bayrağımız göklerde dalgalanana kadar en güçlü halimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu gurur hepimizin"

Konuşmasını sürdüren Bozca, "Türk yüzmesine sadece sporcu değil teknik adam da veriyoruz. Daha önce KYK'da çok başarılı bir sporculuk dönemi geçirip Türkiye dereceleri bulunan şimdi de alt yapı koordinatörü olarak görev yapan hocamız Berke Şerbetçioğlu, milli takım antrenörü olarak görev yapacak, KYK Teknik Direktörü Açık Su Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca'da federasyonumuz adına kafile başkanı olarak milli takımımızın başında yer alıyor. Uzun yıllar süren çalışma ve karşılığında 8 kişilik kadroyla uluslarası müsabakada kulaç atmanın haklı gururu ve sorumluluğunu hissediyoruz. Başta sistemin kurucusu Sabri Bozca olmak üzere KYK da sporculuk yapan ve şimdi de milli takım antrenörü olan Berke Şerbetçioğlu'na

Bu başarının oluşması için çok güçlü ve büyük ekip çalışması yapan KYK'nın tüm teknik ve idari ekibine sonsuz teşekkürler, bu gurur hepimizin. Milli gururlarımız, Sabri Bozca, Berke Şerbetçioğlu, Berra Aslan, Ecrin Tuncel, Ahmet Efe Poyrazoğlu, Muhammed Duran, Mustafa Yıldız, Ezgi Ermen" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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