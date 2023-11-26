Kocaeli Üniversitesi Formula Takımı, KO-MEK ile başarılarına başarı katıyor

Kocaeli Üniversitesi Formula Takımı ekibi, kendi yaptıkları araçlarla yurt dışında birçok başarı elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'ndan aldıkları pratik eğitimle başarılarına başarı katıyor.

Kocaeli Üniversitesi Formula Takımı ekibi, kendi yaptıkları araçlarla yurt dışında birçok başarı elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'ndan aldıkları pratik eğitimle başarılarına başarı katıyor. Verilen eğitimde kız öğrenciler yaptıkları çalışmalarla erkek öğrencilere adeta meydan okudu.

12 ilçede 44 kurs merkezinde isteyen herkesin ilgi duyduğu branşta eğitim almasına olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) eğitimler devam ediyor. Kocaeli'nin her köşesinde 377 farklı branşta eğitim veren KO-MEK bu kez Kocaeli Üniversitesi öğrencilerin kurduğu ve başarıdan başarıya koştukları KOÜ Formula Student takımı ekibinin yardımına koştu. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde eğitim alan öğrenciler, aynı zamanda KOÜ Formula Student Takımında yer alarak çalışmalar yürütüyor. Gerek yurt içi gerekse uluslararası yarışmalara katılarak kendi tasarladıkları araçlarla sayısız başarılara imza atan KOÜ Formula Student Takımı öğrencileri, mevcut araçlarını daha da geliştirmek ve yeni araçlar tasarlamak için KO-MEK SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde kaynak eğitimi aldı.

Okulda teorik Ustam'da pratik

Okulda öğrendikleri teorik bilgileri KO-MEK SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezindeki alanında uzman eğitmenler eşliğinde pekiştirerek pratiğe döken 12 öğrenci, kaynak makinesinin başına geçti. Oldukça heyecanlı olan makine mühendisliği öğrencileri, pratikte tasarımlar yaparak bu tasarımları verilen ölçüler boyutunda keserek kaynak ile birleştirdi. KOÜ Formula Student Takımında yer alan kız öğrenciler yaptıkları çalışmalarla erkek öğrencilere adeta meydan okudu. Kaynak yapan, demir kesen ve boya yapan kız öğrenciler, "Bu takımda biz de varız" diyerek ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

"KO-MEK pratik yapmamız için fırsat oldu"

KOÜ Formula Student takımında yer alan makine mühendisi öğrencisi Sevginur Ezmeci, "Bir haftadır burada şasi üretimi için kaynak eğitimi alıyoruz. Alanında uzman eğitmenler tarafından arkadaşlarımızla gayet faydalı eğitimler alıyoruz. KO-MEK pratik yapmamız için fırsat oldu" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"3 çeşit kaynak tipini öğreniyoruz

Bir diğer makine mühendisliği öğrencisi Doğukan Ayan, "Geçen sene Formula Student Takımımızla İtalya'da yarışarak birçok başarı yakaladık. Burada öğrendiğimiz bilgilerle kendi aracımız üzerinde geliştirmeler yaparak yarışlarda başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bir diğer makine mühendisliği öğrencisi Elif Küçükşatır ise "Burada 3 çeşit kaynak tipini öğreniyoruz. Okulda öğrendiklerimiz unutuluyor ama burada öğrendiklerimiz pratik olduğu için bize daha faydalı oluyor. Okulda yeni araç tasarlıyoruz. Üretim kısmında daha da başarılı olmak için KO-MEK'te eğitim almayı tercih ettik" diye konuştu.

128 saat eğitim veriliyor

KO-MEK'in Elektrik Arg Kaynakçılık Kursu, yeni eğitim döneminde Seka Ustam Mesleki Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler gözetiminde devam ediyor. Haftada 40 saat, toplamda 128 saatlik kurs eğitimi, hafta için her gün gerçekleştiriliyor.

Neler öğretiliyor?

Ağır iş sanayi dalında yer alması nedeniyle kursta ilk olarak iş güvenliği konusunda eğitim veriliyor. Ardından kaynakçılığa giriş basamağı ile derslere başlanılıyor. Eğitmenler bu etapta kursiyerlere metal malzemeleri tanıtarak, kaynak kabiliyetlerini anlatıyor. Teorik bilgilerin sonrasında ise uygulamaya geçiliyor. Bu etapta düz kaynak çekişi, elektrotların tutuşturulması, gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin kullanımı öğretiliyor. Parçaların düz dikişleri ve birleştirilmesi ile köşe kaynak yapımı da yine dersler çerçevesinde kursiyerlere aktarılıyor. KO-MEK'ten bu eğitimleri alan kursiyerler aldıkları sertifika ile sektörde kolaylıkla iş bulma olanağına kavuşuyor. - KOCAELİ