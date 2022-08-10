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Kocaeli haberleri! Kartepe'de "Süper Enduro" heyecanı yaşanacak

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Kocaeli haberleri! Kartepe'de 'Süper Enduro' heyecanı yaşanacak

Kocaeli yerel spor haberine göre Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 13 ve 14 Ağustos tarihleri arasında 80 sporcunun katılımıyla Kartepe'de yapılacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 13 ve 14 Ağustos tarihleri arasında 80 sporcunun katılımıyla Kartepe'de yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4.ayak yarışları 13-14 Ağustos tarihleri arasında Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda yapılacak. 80 sporcunun katılacağı yarışmada kıyasıya mücadele yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü de destek verdiği yarışmalar, 11 Ağustos saat 18.00'de İzmit Kent Meydanı'nda yapılacak olan gösteriyle başlayacak.

7 kategoride yarış

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarında 13 Ağustos Cumartesi günü sporcular sıralama turuna katılacak. Süper Enduro GP Final Yarışları; Süper EnduroGP Klasman, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Genç, Enduro Veteran, C Klasman ve Enduro Kadın olmak üzere 7 kategoride yarışlar yapılacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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