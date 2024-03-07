KIRŞEHİR (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Takımı 3. Lige düşme korkusu yaşıyor.

Ahi Stadı'nda oynadığı Beyoğlu Yeniçarşı Spor'a 4-0 yenilen yeşil beyazlılar, ligde 28 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak küme düşme hattında yer alıyor. Kömürspor ve Altınorduspor'un puan kayıplarını bekleyen yeşil beyazlıların da çıkacağı her maçtan galip ayrılması gerekiyor.

Sezona Teknik Direktör Ahmet Duman ile başlayan yeşil beyazlılar; Ekrem Al, Ferhat Timoçin, Ali Kemal Yavuz Yiğitoğlu ile devam etti. - KIRŞEHİR