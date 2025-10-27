Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan TRİO programında hakem yorumcuları Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tarafından değerlendirildi.

"POZİSYONUN BAŞLANGICINDA FAUL OSIMHEN'DEN"

Bahattin Duran, Göztepeli Malcom Bokele'nin gördüğü ikinci sarı kart pozisyonunu değerlendirirken, faulün başlangıcında Victor Osimhen'in hatalı olduğunu vurguladı:

"Pozisyonu iki aşamada değerlendirelim. Osimhen topu önüne aldıktan sonra top Bokele'nin kontrolüne geçiyor. Osimhen, hem eliyle hem koluyla Bokele'ye faul yapıyor. Hakem bu faulü o anda çalsa, Bokele devamındaki müdahaleyi yapmayacaktı. Ancak oyun devam edince pozisyon kontrolden çıktı."

"ÇENEYE VURURSANIZ BU KONTROLSÜZ FAUL OLUR"

Bahattin Duran, Bokele'nin hareketinin kontrolsüz olduğunun altını çizerek, "Kolunuzu açıp rakibinizin çenesine vurursanız bu artık kontrolsüz fauldür. Rakibin göğsüne koymak ayrı ama burada açık bir hamle var. Osimhen önce faul yapmış olsa bile Bokele'nin hareketi kontrolsüz. Dolayısıyla ikinci sarı kart doğru karar" dedi.

DENİZ ÇOBAN: KONTROLSÜZ HAREKET NET SARI KART

Deniz Çoban da kararın doğru olduğunu belirtti ve, "Kolu kaldırıyor ve kontrolsüz şekilde götürüyor. Bu, kuralın tarif ettiği tam bir kontrolsüz hamle. Öncesinde Osimhen'e faul çalınsa bile Bokele'nin hareketi yine sarı kartlık. Benim açımdan tartışılacak bir durum yok" dedi. Çoban ayrıca faul yönüne dikkat çekerek, "En doğru karar, Göztepe lehine faul çalınmasıydı. Hakem faulü ters tarafa verdi ama Bokele'nin ikinci sarı kartında problem yok" dedi.

BÜLENT YILDIRIM: İLK FAUL OSIMHEN'DEN AMA KART DOĞRU

Bülent Yıldırım da pozisyonda faulün çıkış noktasında Osimhen'in hatalı olduğunu söyleyerek, "İlk faulü Osimhen yapıyor, Göztepe faul kullanacaktı. Ancak Bokele'nin ikinci sarı kartında benim açımdan şüphe yok. Hatta kolla değil de dirsekle vursa kırmızı kart olurdu" dedi.

"HAKEMİN KART KARARI DOĞRU"

beIN Trio ekibi, pozisyonda hakemin faul yönünü yanlış belirlediğini ancak Bokele'ye gösterilen ikinci sarı kartın doğru olduğunu ortak görüş olarak dile getirdi. Uzmanlar, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı karşılaşmada hakem yönetiminin genel olarak "ortalamanın üzerinde" olduğunu değerlendirdi.