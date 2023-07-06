Bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca ve otellerde konaklamak istemeyen güreş sevdalıları geceyi çadırlarda ve karavanlarda uyuyarak geçirdi.

- Kırkpınar güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

EDİRNE - Bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca ve otellerde konaklamak istemeyen güreş sevdalıları geceyi çadırlarda ve karavanlarda uyuyarak geçirdi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye gelmeye başladı. Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan ve ya otellerde kalmak istemeyen güreş severler çadırlarda sabahladı. Kent meydanında bulunan alanlara çadırlarını kuran güreş severler, yanlarında getirdikleri yemekleri pişirip ardından çay sohbeti etti.

Güreş severler, güreşlerin başlamasını heyecanla beklediklerini söyledi. Çadırda ve karavanda kalmayı kendileri tercih ettiğini söyleyen güreş severler, Edirne'ye gelirken yanlarında çadır, yastık, yiyecek ve içecek getirdiklerini anlattı. Güreş severler, Kırkpınar'ın bir tutku olduğunu ifade etti.