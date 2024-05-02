Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Kulüplerarası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde kulüplerarası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakaları kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelelere 10 sporcu katıldı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler katılan herkese teşekkür ederek sporun önemine değindi. Kıyasıya gerçekleşen maçların sonunda sporcular ödüllerini aldı.

Kırklareli'nde kulüplerarası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakaları kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı.

Kırklareli'nde kulüplerarası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelelere 10 sporcu katıldı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler katılan herkese teşekkür ederek sporun önemine değindi.

Kıyasıya gerçekleşen maçların sonunda sporcular ödüllerini aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırklareli Tenis Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title