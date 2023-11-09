Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Fuat Erarslan: Tüm Planlarımızı Kazanma Üzerine Yapıyoruz

TFF. 3. Ligin 10. haftasında Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına konuk olacak Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'nün teknik direktörü Fuat Erarslan, sahada mücadele eden bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, tüm planlarını kazanma üzerine yaptıklarını söyledi.

Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü teknik direktörü Fuat Erarslan, 12 Kasım pazar günü Malatya Arguvan Spor Kulübü ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eraslan, iç sahada mağlubiyet yaşamadıklarını ifade ederek, toplam oynanan 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğin olduğunu kaydetti.

İç sahada sadece 2 gol yediklerini anlatan Erarslan, "Şuan ligin 9. haftası oynandı ve biz maç eksikliğiyle 8 maç oynadık. Bu 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğimiz var. İç sahada hiç mağlup olmadık. İç sahada sadece 2 gol yedik. Şuanda da Play-off hattının içindeyiz. Bu bizim için sevindirici. Bizim en önemli amacımız şuydu; genç yarışmacı bir takım, karakterli, ahlaklı, spora odaklanmış bir grup ve onun neticesinde de uzun vadede kesinlikle sportif başarıyı gözetmeden uzun vadede yönetimimizin mali yapıyı düzelterek tesisleşmeyi yönelerek, sportif başarıda destek vererek bir yol haritası oluşturmak istedik" şeklinde konuştu.

Oyuncularının ahlaklı, sadece işine bakan, birlik ve beraberlik içinde arkadaşlık ruhunu oluşturmuş bir takıma sahip olduklarını ifade eden Erarslan, şöyle devam etti:

"Kırıkkalegücü oyuncusunun dışarıdaki insanları da mutlu ettiğini düşünüyorum. Neden? Ahlaklı, sadece işine bakan, birlik ve beraberlik içinde arkadaşlık ruhunu oluşturmuş bir grup. Bize yardımcı olan bir yönetim kuruluyla çalışıyoruz. Burayı sahiplenecek oyunları almayı tercih ettik. Buraya gelen oyuncularımıza teşekkür ediyoruz bizleri kırmadılar. Skorlar ne olursa olsun kesinlikle sahada mücadele eden oyuncu grubuna sahibiz. Genç arkadaşlarımıza önem veriyoruz. 8 maçın sonucuna baktığımızda ligin 9. haftası oynandığında fikstür olarak gerçekten zor bir fikstürden geçtik. 8 maçı atlattıktan sonra sezon başı yaptığımız planlamanın meyvesini alacağımız noktalara geldik."

Mali yapı anlamında üst düzey takımlarla mücadele ettiklerini aktaran Erarslan, istenilen hedefin üstünde olduklarını ifade ederek, "Geldiğimiz noktada mali yapıda bizden daha çok üst düzey olan takımlarla mücadele edip bu 8 haftayı puantaj olarak da moral motivasyon olarak da iyi geçirmeyi planladık. Şuanda da istediğimiz hedefin üstündeyiz. İnanıyorum ki ilk yarının son 6 maçında hedeflediğimiz bir puan barajı var. Bu puan barajını yakalandığımızda hem bizim için hem yönetim için hem de il için çok güzel şeyler çıkacak. Allah'ın izniyle yeterli puana ulaştığımızda devre arası taraftar ve basın mensuplarının da desteğiyle daha iyi işler başaracağımızı düşünüyoruz. Bazı futbolcularımızda sakatlıklar var. Bu kadro yapısıyla beraber ligin ilk yarısını olumlu bir şekilde kapatacağımıza düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Erarslan, "Oyuncularımız hiç bir bahane aramadan çalışmalarını yapıyor. Özverili çalışma yapıyorlar ve bu özverili çalışmanın sonucunda da yönetimimizden destek görüyorlar. Taraftarlarımızdan da destek bekliyor. İç sahada özellikle taraftarlardan destek istiyoruz" dedi.

Sportif direktör Hakan İlhan ise takımı birlik ve beraberlik içinde başarılı noktalara ulaştırmak istediklerini söyledi. - KIRIKKALE