Mersin yerel: Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu Düzenlenecek.

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül ile 25 Eylül arasında tarih, doğa ve sporun bir arada olduğu Kilikya Ultra Maratonu düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu maraton eminim ki gelecek yıl hem uluslararası boyuta taşınacak hem çok daha hazırlıklı bir etkinlik yapacağız. Her geçen yıl içeriğini doldurarak ve daha da zenginleştirerek, tüm dünyadan insanların buraya gelmesini sağlayacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül ile 25 Eylül arasında tarih, doğa ve sporun bir arada olduğu Kilikya Ultra Maratonu düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu maraton eminim ki gelecek yıl hem uluslararası boyuta taşınacak hem çok daha hazırlıklı bir etkinlik yapacağız. Her geçen yıl içeriğini doldurarak ve daha da zenginleştirerek, tüm dünyadan insanların buraya gelmesini sağlayacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül ile 25 Eylül arasında bu yıl ilk kez "Doğanın içinde tarihe koş" mottosuyla Kilikya Ultra Maratonu düzenlenecek. Maratonun lansmanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde yapıldı.

Seçer, lansmanda basın mensuplarıyla bir araya gelerek şu açıklamaları yaptı:

"9 YAŞINDAN 71 YAŞINA KADAR 500 SPORCUMUZ, 23- 25 EYLÜL ARASINDA BU MARATONA KATILACAK"

"Bu içinde bulunduğumuz bölge, binlerce yıllık tarihe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge. Kilikya Ultra Maratonu, spor yaparken Mersin'in tarihi güzelliklerini, doğasını anlatmak, tanıtmaktır. Kızkalesi 1100 yıllık bir yapı. Korikos Bölgesi ve Korikos kalesi. Burada bu maraton bir araç. Amaç ise buraları tanıtma. Güzel bir etkinlik olacak. Buradan Türkiye'ye seslenmek istiyorum; 9 yaşından 71 yaşına kadar 500 sporcumuz, 23- 25 Eylül tarihleri arasında bu maratona katılacak. Farklı kategoriler var. 7 kilometreden 54 kilometreye kadar, doğanın içerisinde tarihe koşacağız.

Bu maraton eminim ki gelecek yıl hem uluslararası boyuta taşınacak hem çok daha hazırlıklı bir etkinlik yapacağız. Her geçen yıl içeriğini doldurarak ve daha da zenginleştirerek, tüm dünyadan insanların buraya gelmesini sağlayacağımızı düşünüyorum.

"HER ŞEYİN ZAMANI GELİR VE HUKUK DIŞI DAVRANIŞLAR DA KİMSENİN YANINA KALMAZ. BUNU DA TARİH YAZACAK"

Mahkeme kadıya mülk değil. Demokrasilerde bu böyle olur. Siz biliyorsunuz, bizim burada da koltuğa oturan kalkmak istemiyor. Memleket kendisinin zannediyor. Belediye başkanı şehir kendisinin zannediyor, baştakiler ülke kendisinin zannediyor. Fakat o devirler bitti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da doğan güneşle, o devirler bitti. Burası laik Cumhuriyet, demokrasi ülkesi, hukuk devleti. Bunun bilincinde olmak lazım artık. Şimdi bizim hakkımızda da birtakım senaryolar yazılıyor, çiziliyor ve tüm aktörleriyle uygulamaya konuluyor. Bizim her şeyden haberimiz var. Kurulan tezgahların ve bu tezgahların içerisinde kimlerin olduğundan da haberimiz var. Ama Allah şahit olsun, biz demokrasiyi sindirmiş insanlarız. Hukuk devletine inanmış insanlarız. Her şeyin zamanı gelir ve hukuk dışı davranışlar da kimsenin yanına kalmaz. Bunu da tarih yazacak.

"YAKINDA TÜRKİYE BU SAHNELERİ VE HATTA ÇOK DAHA FAZLASINI HER YERDE GÖRECEK"

Üç buçuk yıllık yönetimimizde, bu anlayışımızla çok işler yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii ki sporu seven bir başkanın ve kadrosunun olması da bunda etken. Biz yönetime geldiğimizde spor daire başkanlığı yoktu. Kültür dairemize bağlı bir şube müdürlüğüydü. Biz hemen Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nı kurduk. Cumhuriyeti erdemli bir rejim yapan etkenlerin başında kültür, sanat ve spor geliyor. Bunların bir bütünü, toplumları bir araya getiren unsurlar. Aslında barışın ta kendisi insanların bir arada olması. Bakın burada ne kadar güzel; Erdemli'den, Silifke'den, merkezden ve diğer ilçelerden yurttaşlarımız var. Burada kimse kimseye sormuyor; 'Senin siyasi görüşün, etnik kökenin, mezhebin, meşrebin ne?' diye. Burada kardeşçe oturuyoruz. Bu tabloların tüm Türkiye hakim olmasını diliyorum. Yakında Türkiye bu sahneleri ve hatta çok daha fazlasını her yerde görecek.

"YİNE İLKİNİ YAPACAĞIMIZ 4-5-6 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA TARSUS FESTİVALİ VAR"

23 Ekim'de Tarsus'ta Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştireceğiz. Orada da aslında kentin içinden tarihe doğru koşuyorsun. İlk kez 21-22 Ekim tarihlerinde Gençlik Festivali'ni yapacağız. Mersin bir üniversite kenti, öğrenci kenti. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaksa, gençlere emanet edilecek. O yüzden Gençlik Festivali'ni çok önemsiyoruz. Yine ilkini yapacağımız 4-5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Tarsus Festivali var. Tarsus bugüne kadar hak ettiği değeri görmemiş bir kent. Muazzam renkli bir festival olacak ve uluslararası nitelikte olacak

"EMİNİM Kİ BİZ AVRUPA BİSİKLET ROTALARI AĞI'NA, YANİ EUROVELO'YA GİRECEĞİZ"

2023'ün Nisan ayında Tour Of Mersin'i gerçekleştireceğiz. Yine pandemi dolayısıyla Atletizm Federasyonu'nun iptal ettiği 5. Uluslararası Mersin Maratonunu da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde Aralık ayında yapacağız. Yine önemli bir çalışma olan Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Eurovelo ile ilgili müracaatları yaptık, temasları kurduk. Heyetler geldi, toplantılar yapıldı. Gayet de güzel mesafe aldık. Eminim ki biz Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na, yani Eurovelo'ya gireceğiz.

Amatör sporcularımıza 7-13 Ekim tarihleri arası Amatör Spor Kulüpleri haftasında, toplamda 4 milyon 362 bin TL'lik ödül dağıtacağız. Geçen yıla göre yüzde 200 gibi bir artış yaptık. Yine 1 milyon 148 bin liralık sporcu ödüllerini Mayıs ayında verdik. Elbette ki karnımız doyacak ama sanatsız, kültürsüz, sporsuz olmaz. Dün olduğu gibi bugün de bugün olduğu gibi yarın da; yılmadan, bıkmadan, korkmadan, cesaretle, azimle Mersin halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."

Mersin Koşu ve Doğa Spor Kulübü Derneği Antrenörü Mehmet Arı, Mersin'de ilk defa yapılacak Kilikya Ultra Maratonu'na ilişkin şöyle belirtti:

"ULTRA MARATONLAR İÇİNDE EN SEVİLENLER ARASINA GİRMEK İSTİYORUZ VE BUNU BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

"Mersin'in kültürel ve doğal mirasını spor aracılığı ile tanıtabilmek, en büyük gayelerimizden bir tanesi. Etkileyici tarihi dokusu ve büyüleyici doğal güzelliği, içimizi ısıtan havası ve güneşi ile Kilikya Ultra Maratonu sadece bir yarış değil, farklı tarzda bir şehir turu olma özelliğinde. Ultra maratonlar içinde en sevilenler arasına girmek istiyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz."

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Durukan ise şöyle konuştu:

"MERSİN'İN TANITIM EKSİKLİĞİNİ KAPATMAK İÇİN YAPILAN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

"Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, olağanüstü bir noktada yaşıyoruz. Kilikya Ultra Maratonu kendi kategorisinde özel bir önem taşıyor olabilir, ama Mersin'in tanıtım eksikliğini kapatmak için yapılan önemli bir organizasyon olarak değerlendirilebilir. Olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Burası, bütün dünyada kültür mirası açısından en yoğun coğrafyayı işgal ediyor. Fakat birçoğu şu ana kadar biraz bakımsız kaldı. Umut ediyorum bundan sonra onu değerlendirebiliriz."