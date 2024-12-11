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Kerem Demirbay: 'Galatasaray'da mutluyum, kazanmaya geldik'

Kerem Demirbay: 'Galatasaray'da mutluyum, kazanmaya geldik'
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Malmö ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde takımda mutlu olduğunu ve maçı kazanmak için geldiklerini açıkladı. Oynama isteğini de dile getiren Demirbay, profesyonel bir futbolcu olarak takımına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Galatasaraylı oyuncu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu vurgularken, Malmö maçıyla ilgili de kazanmaya geldiklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı oyunculardan Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Demirbay,

"Buraya öncelikle maçı kazanmaya geldik. Güçlü takıma karşı oynayacağız. Takıma saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. Dediğim gibi buraya maçı kazanmaya geldik ki ilk 8'e girelim. Bunu başarmak istiyoruz. İhtimalimiz yüksek, iyi hazırlandık ve mücadele edeceğiz" dedi.

" Galatasaray'da mutluyum"

Maçlarda 11'de fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili bir soru üzerine Kerem Demirbay, "Ben profesyonel futbolcuyum. Okan hocam da profesyonel futbolcuydu. Biz futbolcular her zaman oynamak isteriz bu kesin. Mutlu muyum bu zamandan hayır ama ben Galatasaray'da mutluyum. Birkaç şeyler yazılıyor onu da bir keseyim. Ben burada çok mutluyum. Galatasaray'da oynamak gurur verici bir şey. En büyük lobi biziz. Futbol bugün böyle, yarın değişebilir. Geçen senenin önemli oyuncularından biriyim, hala öyleyim. Bunu ben kendim biliyorum. Ağırlığım var takım içinde ben bir abiyim. Motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Tam tersi bir futbolcu oynamadığı zaman daha çok çalışması gerek. Onu yapıyorum. Mutlu muyum oynamadığım için kesinlikle hayır. Biz profesyoneliz. Hocamın kararlarına saygı duymam gerekir ki saygı duyuyorum. Kendisini seviyorum, biliyor. Yarın başlarsam mutsuz da olmam. Ben yoluma bakarım, ben profesyonelim. Burada da mutluyum. Burada durmak istiyorum onun için" diye konuştu.

"Barış benim kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz"

Sivasspor maçında Barış Alper'in sakatlandığı pozisyonla ilgili de konuşan Demirbay, "Ben o pozisyonda Barış'ı gördüm, yanına gittim. O zaman da hakemin kötü niyetini hissettim. Sonuçta 20 yaşında bir futbolcu değilim. Ondan dolayı biraz gergin geçti aramız hakemle. Sarı kart yedim. Barış'ın ayağını tuttum ve Yener hocamızı çağırdım. Profesyonel davrandım. Barış benim kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz. Ben yanındayken zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda belki farklı görünüyor böyle şeyler ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam" ifadelerini kullandı.

"Hazırım, oynamak istiyorum"

Kerem Demirbay, her futbolcunun 90 dakika oynadığı zaman fit olduğunu vurgulayarak, "Ben yüzde 100 fitim, hazırım. Antrenmanlar da öyle hafif geçmiyor. Herhalde girdiğimde onu düşünüyorum. Girdiğimde enerji veriyorum takıma, mücadele ediyorum. Ben bir futbolcuyum her zaman oynadım. Şimdi oynamamam zor bir durum benim için kesinlikle. Ben yüzde 100'ümü vermeye bakarım. Hocamız karar veriyor, hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum. Onun için negatif olmam, pozitif olurum. Hazırım, oynamak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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