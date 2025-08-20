Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu? Kadıköy'de dev maçın ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

MAÇ 22:00'DE BAŞLAYACAK

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KANARYA FEYENOORD'U ELEDİ

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı. Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica : Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.