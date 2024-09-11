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Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor! Portekiz devi Benfica'ya bir Türk daha

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Yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu İzlanda maçında yerinden izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem'in yanı sıra İsmail Yüksek'in de performansına hayran kaldı. Lage, milli yıldız için kulübe olumlu rapor verirken, Portekiz ekibinin İsmail için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öne sürüldü. 25 yaşındaki orta saha da şartların oluşması halinde milli takımdan arkadaşı olan Kerem'in yanına gitmeye sıcak bakıyor.

Yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takımımızın 3-1 kazandığı İzlanda karşılaşmasında yerinde izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem'in dışında bir yıldıza daha hayran kaldı ve transfer için gözüne kestirdi.

BENFICA'NIN GÖZÜ İSMAİL'DE

Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu attığı 3 gol ile yıldızlaşırken, İsmail Yüksek de orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıkmıştı. Kerem'i izlemeye gelen Benfica'nın hocası Bruno Lage'nin İsmail de performansına hayran kaldığı ve yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor! Portekiz devi Benfica'ya bir Türk daha

İSMAİL SICAK BAKIYOR, TEKLİF GELEBİLİR

48 yaşındaki Portekizli teknik adamın talebiyle oyuncuyu listesine ekleyen Portekiz ekibinin ara transfer döneminde ya da yeni sezonda 25 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi. Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan İsmail'in de şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor! Portekiz devi Benfica'ya bir Türk daha

İSMAİL'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 87 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da vazgeçilmezlerinden olan İsmail Yüksek'in takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Pikachu hd:

no no no no no wait wait wait waaaittt waaaaiiittt

3
0
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

O kadarda degil ismail kalsin bari takimin en iyilerini gönderiyorsunuz

2
0
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

Benfica küme düşecek

0
1
yanıtYanıtla
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