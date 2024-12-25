Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor
Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor

Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica forması giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunun müjdesini verdi. Elinde çiçeğiyle kız istemeye giden Kerem'i Galatasaray'dan yakın arkadaşı olan Yunus Akgün yalnız bırakmadı.

A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın vazgeçilmez yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK YOLUNA GİRDİ

Kerem, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti. Milli yıldızın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Kerem Aktürkoğlu, evleniyor

YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI

26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.

Yunus'un paylaşımı;

Kerem Aktürkoğlu, evleniyor

Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Bir hafta önce ölen genç fenomenin mezarı açıldı
img

Devlet Memurları Kanunu Teklifi Meclis'ten geçti
img

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıJY:

ULAN BU DEVİRDE KIZ İSTEMEK NE YA GENÇLER ANLAŞTIYSA AİLELER DÜĞÜNDE TANIŞIR.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Kodak:

Adam gibi adam

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yıl olmuş 2024 hala evde kız isteme mi var yemin ederim bi halt olmaz bu ülkeden

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

İki bücür bir arada. Futbolcunun iyisi bücür

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Yavsak herhalta maydanoz olmasan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt Acar:

Çok merak ediyorum acaba ali koç vede Fenerbahçe camiası dermiki bu bir yapı TFF ye itirazda bulunurlarmıki yunus akgün kerem ile beraber aynı karede fotoğraf çekilmişler diye

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Allah gönlüne göre versin kardeşim

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnan Kıraç 87 yaşında dünya evine girdi
İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu? 15.15 saat anlamı nedir? 15 15 saat aşk anlamı 2025! 14.14 saat anlamı nedir? 14 14 saat aşk anlamı 2025! Kastamonu okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Kastamonu okul yok mu (Kastamonu Valiliği Açıklaması)? 13.13 saat anlamı nedir? 13 13 saat aşk anlamı 2025! Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Eskişehir okul yok mu (Eskişehir Valiliği Açıklaması)? Bolu okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Bolu okul yok mu (Bolu Valiliği Açıklaması)? Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman? 12.12 saat anlamı nedir? 12 12 saat aşk anlamı 2025! 11.11 saat anlamı nedir? 11 11 saat aşk anlamı 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.