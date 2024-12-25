Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Benfica forması giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunun müjdesini verdi. Elinde çiçeğiyle kız istemeye giden Kerem'i Galatasaray'dan yakın arkadaşı olan Yunus Akgün yalnız bırakmadı.
A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın vazgeçilmez yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.
EVLİLİK YOLUNA GİRDİ
Kerem, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti. Milli yıldızın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.
Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;
YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI
26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.
Yunus'un paylaşımı;