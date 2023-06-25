Kepez Belediyesi Spor Kulübü Cimnastik Takımı Madalyalarla Döndü

Kepez Belediyesi Spor Kulübü cimnastik takımı, Antalya Artistlik Cimnastik İl Birinciliği ve Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş madalya elde etti. Muratpaşa Cimnastik Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Ela Tanem Tankuş 'Minik B' ve 'Minik Kızlar'da altın madalya, Sevinç Özdemir 'Yıldız Kızlar'da altın madalya kazandı. Sara Kıcıman ise 'Küçük Kızlar' kategorisinde gümüş madalya elde etti. Bu sonuçlarla Kepez Belediyesinin cimnastikçileri Türkiye şampiyonasına ve Mersin'de düzenlenecek olan Analig Akdeniz Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.