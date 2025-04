Kenan Bektaş, Yalova'da 39 yıldır gençlere spor aşılıyor

Yalova'da beden eğitimi, harp okulları ve polis akademileri için öğrencileri hazırlayarak başarılar elde etmelerini sağlayan ve bu nedenle de 2012'de Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeni arasında gösterilen, veteranlar güreş dünya ikincisi Kenan Bektaş, 63 yaşındaki spor aşkıyla herkese örnek oluyor. Veteranlarda yaş sınırının 60'a düşmesiyle mindere çıkamayan Kenan Bektaş, yeniden yaş sınırının artırılmasını istiyor.

Yalova'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Mehmet Kenan Bektaş, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Bölümü'nden mezun olduktan sonra Yalova'da beden eğitimi öğretmenliğine başladı. Bektaş, kentte sürdürdüğü beden eğitimi öğretmenliği süresince okullarından çok sayıda sporcu çıkardı. Üniversite yıllarında tanıştığı güreş sporuyla yakında bu süreçte ilgilenen ve Türkiye çapında çeşitli dereceler elde eden Bektaş, veteranlarda 2 kez dünya ikinciliği ve bir kez ise dünya 3.'lüğü başarısına ulaştı. Bugüne kadar 300'e aşkın kişiyi beden eğitim, harp okulu ve polis akademilerine hazırlayarak başarı elde etmesini sağlayan Bektaş, Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi çerçevesinde 2012'de Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeninden biri gösterilerek ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den aldı. Veteranlarda yaş sınırını 60'a düşürülmesiyle minderlerde artık boy gösteremeyen Bektaş, 63 yaşında antrenmanlarını aksatmıyor, yarın mindere çıkacak gibi yaş sınırının yükseltilmesini bekliyor. Sporcu kişiliğinin üniversite yılları sırasında İstanbul Devlet Demir Yolları Güreş Takımı'nda başladığını ifade eden Bektaş, "Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk öğretmen olarak Yalova'ya atandım ama spor hayatımı hiç bırakmadım, aralıksız devam ettirdim. Aktif olarak futbol, atletizm, voleybol, hentbol ve güreş branşlarını yaptım. Kariyerim güreş. Türkiye'de çeşitli derecelerim var. Veteranları duyduktan sonra onlara katılmaya başladım. Katıldığım her Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Serbest de grekoromen de. 2013 Bosna Hersek Saray Bosna'da dünya ikincisi oldum. 2019 Gürcistan Tiflis'te yine dünya ikincisi oldum. 2021 Yunanistan'da dünya üçüncüsü oldum. Her gün benim sportif hayatım devam ediyor. Her gün okul dersim, okul sporcularıma antrenman, takibinde kendi antrenmanım. Yani pazar hariç her gün en 2 saat kendi antrenmanımı düzenli olarak yapıyorum. Hayatım tamamen spor" dedi.

"Normal genç insanlar gibi ritmim aynı"

Sakatlık zamanlarında da spor yapmaya devam ettiğini anlatan Bektaş, "Yaşım 63. Buraya birer birer geldim herkes gibi. Bugüne ait hiç spor hayatımda sekte yok. Sakatlıklarımı bile sporla geçirdim. Ayağım kırıldı, üçüncü günü antrenman. Menüsküs ameliyatı oldum, o gün antrenman. O şekilde sporla yaşanan problem sporla iyileşiyor. İleri yaşta daha çabuk sakatlanma, daha geç iyileşme oluyor ama ben bunların hepsinin farkında olarak eskiden 10-15 dakika ısınma yapıyordum, şimdi 40 dakika yapıyorum. Soğumayı da mutlaka yapıyorum. Hiçbir sağlık problemi, sorunu yaşamadım. Normal genç insanlar gibi de ritmim aynı. Her şekilde sağlıklı ve mutlu yaşıyorum. Bunu öğrencilerimle, çevremle, ailemle de paylaşıyorum. Spor kültürü toplumda henüz yokken oluşmaya başladı şu anda" diye konuştu.

Yalova il olduktan sonra hep ilklerinde benim imzası olduğunu anlatan Bektaş, "İlk Türkiye birinciliği benim öğrencim. Yalova'ya gelen ilk dışarıdan gelen madalya. İlk ISF Yalova Anadolu Lisesi olarak gittik. Türkiye birincisi olup dünya şampiyonasında dünya birincisi olduk. İlçe olduğumuzda atletizmde krosta, 5 bin metrede İstanbul birincisi olduk" dedi.

"Bir hafta sonra şampiyona desinler' hazırım ve noterden imzalarım kürsüyü"

2 çocuğunun da sporla ilgilendiğini anlatan Bektaş, İsveç, Rusya, Amerika gibi birçok ülkeden de kendisini örnek alan sporcular olduğunu ifade ederek, "Nasıl yaşıyorsun, neler kullanıyorsun gibi soruyorlar. Benim birinci prensibim sıfır yan maddeyle ben bugüne kadar geldim. Bunun ispatı için de zaten 2020 itibarıyla da 60 yaş sınırı koydukları için katılamıyorum. Önceden 61-65, 65 üstü vardı. Bu benim hayatıma bir renk verebilir ama ben bu şekilde gözümü açtığımı düşünüyorum. O şekilde kapatacağım. Sağlıklı ve mutlu, hayatın her kesimini yaşayan ve paylaşan bir insan olarak. En nihayetinde Dünya Federasyonu böyle bir karar alırsa ben ordayım. Bir hafta sonra şampiyona desinler hazırım ve noterden imzalarım kürsüyü. O derece hazırım" ifadesini kullandı.

Beden eğitimi, Harp okulları, polis akademilerine öğrencileri hazırladı

2012'de Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi ile Ankara'ya çağrıldığını ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeninden birisi olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü o zaman bizi onurlandırdı, ödüller verdi. Ben 300'ün çok üzerinde beden eğitimi bölümüne öğrenci soktum. Harp okullarına, polis akademilerine. Hiçbir tanesinden para olarak değil tamamen Allah rızası için, kendi iyi niyetimle. Antrenmanımı paylaştım. Şu anda Yalova'da özel okullara gidin sorun, Gençlik Spor Müdürlüğü teşkilatında, devlet okullarında birçok öğretmen benim öğrencim. Senede bir gün de bana öğrencilerim bir gün düzenler; Kenan Bektaş Sporcuları ve Öğrencileri Günü diye. Beni davet ederler. Eski ve yeni kuşak tanışır, iletişimlerini güçlendirirler. Bunun geri dönüşümü de bu vefa. "

Sporculardan Dursun Parlak, Kenan Bektaş'ın kendileri için bir duayen olduğunu belirterek, "Gençler için bir şans. İyi bir eğitimci, idealist, hedefleri olan bir öğretmen. Bir sürü kişiye dokunmuş bugüne kadar" diye konuştu.

Bektaş'ın yetiştirdiği sporculardan Ahmet Yusuf Şentürk ise "Yıllık ajandaları olur. Her sporcunun günlük koşu, mekik programı yazar. Öyle yetiştirir. O defterlerden 8-9 tanesi doldu. Bunları parayla yapmak ayıp değil ama hocamız bunu tamamen ücretsiz yaparak karşılığını hem bu dünyada hem öbür dünyada alıyor" dedi. - YALOVA