Kemer'de Düzenlenen Escape Tahtalı Acro ve Uçuş Festivali

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Escape Tahtalı Acro ve Uçuş Festivali'ne katılan yamaç paraşütçüleri 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinden atlayış yapıp, sahile indi. Festivalde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek amacıyla gökyüzünde paramotorla afiş açıldı.

Türkiye'nin en seçkin acro yamaç paraşütü pilotlarının yanı sıra Türkiye'de tanınmış basejump ve wingsuit sporcularının da aralarında bulunduğu 2'si kadın toplam 22 sporcunun katıldığı Escape Tahtalı Acro ve Uçuş Festivali, 4-6 Ekim tarihlerinde yapıldı. İsviçre ve İskoçya'dan birer sporcunun da yer aldığı yamaç paraşütçüleri 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinden atlayış yapıp, Tekirova sahiline iniş yaptı. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destekleri; Antalya Valiliği ve Kemer Kaymakamlığı'nın himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kemer Belediyesi, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turizmci İş Adamları Derneği'nin (KEMİAD) katkıları ve sponsorların destekleriyle düzenlendi. Festivalin ikinci gününde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında meme kanserine farkındalık yaratabilmek amacıyla paramotorla gökyüzünde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' afişi açıldı.

AHMET SOLMAZ: ARTIK BİR GÖKYÜZÜ FESTİVALİMİZ DE OLDU

Kaymakam Ahmet Solmaz, "İlçemizde yıl boyunca karada ve denizde spor aktiviteleri ve festivaller düzenliyorduk ve artık bir Gökyüzü Festivalimiz de oldu. İlçemiz zaten özellikle ekstrem spor organizasyonlarına da ev sahipliği yaptığından bu konuda güçlü bir destinasyon bu nedenle de acro yamaç paraşütü, basejump ve wingsuit gibi beceri ve cesaret isteyen böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için de ayrıca mutluyuz. Düzenlenen organizasyonumuzda bu ayın 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olması dolayısıyla etkinlikte bizlere destek vererek afiş açılması nedeniyle organizasyon sorumlularına teşekkür ederiz" dedi.

MEHMET DURSUN: ETKİLEYİCİ PERFORMANSLAR İZLETTİRDİK

Festival Organizatörü Mehmet Dursun da "BAKA Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında 'Zirveden Maviye - Alternatif Turizmin Cazibe Merkezi' temasıyla hayata geçirilen festivalimize 2'si kadın ve biri İsviçre diğeri İskoçya olmak üzere 22 sporcumuz katıldı. Bu festivali düzenlemekteki amacımız Antalya'nın ve Türkiye'nin alternatif turizm potansiyelini öne çıkarmaktı. Gerçekten de etkileyici performanslar izlettirdik 3 gün boyunca. Festival kapsamında, sporcularımız paramotorlarıyla geçiş yaparak Türk bayrağımızı, Atatürk posterini ve meme kanseri farkındalığına dikkati çeken afişi gökyüzünde açtı. Düzenlediğimiz festivalle birlikte önümüzdeki yıllarda çok daha fazla akrobasi pilotunu bölgemizde göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.