Kemer Belediyesi Futbol Okulu'nda formalar dağıtıldı

İlçe merkezinde yer alan Kazım Gül Spor Tesisleri'nde yapılan forma dağıtım törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye Spor yönetim kurulu üyesi ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Futbol Okulu Antrenörleri Öner Karagün ile İskender Gökcan, çocuklar ve aileleri katıldı. Belediye Başkanı Topaloğlu, program öncesinde Kemer Belediyesi Futbol Okuluna giden çocuklarla ve aileleriyle selamlaşarak sohbet etti. Futbol Okulu'nda 9-15 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak hem sosyal aktivite imkanı buluyor hem de sporla buluşuyor.

Programda konuşan Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi Futbol Okulu'nun kurulmasında emeği geçen Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Futbol Okulu Antrenörleri Öner Karagün ile İskender Gökcan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Amaçlarının altyapıdan futbolcu yetiştirmek ve çocukları sporla buluşturmak olduğunun altınız çizen Başkan Topaloğlu, "Çocuklarımız burada sadece futbol oynamıyor. Birbirlerine destek olma, yardımlaşma ve ahlak kurallarını öğrenmelerini istedik. Bu bir başlangıçtır. Bunun gerisi gelecek. Tüm ailelere de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Antrenör Öner Karagün ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Futbol Okulu'na sportif açıdan destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, emeklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini kaydetti. Antrenör İskender Gökcan da antrenörlük deneyimlerini çocuklara aktarmak için çalışacaklarını söyledi.

VELİLERDEN BAŞKAN TOPALOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Velilerden Bihter Demiral, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun spora ve eğitime verdiği desteklerin çok güzel odluğuna değinerek, "Çocuklara yapılan tüm ücretsiz aktiveler bizi çok mutlu ediyor. Ücretsiz futbol okulu olsun, ücretsiz servis olsun çocuklarımızı da mutlu ediyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Velilerden Tuğba Tutuş da futbol okulunda çocuklara ücretsiz eğitim verdiği için Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, çocukların ve kendilerinin çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Velilerden Evrim Baytekin ise ücretsiz futbol okulunun çocuklar için çok etkili olacağına değinerek, "Çocuklarımız okuldan sonra eğlenip iyi vakit geçiriyor. Ayrıca futbol oynamayı öğreniyorlar. Ücretsiz olması ekonomik açıdan ailelere destek oluyor. Bunun başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Velilerden Atilla Yıldırım da "Bu kadar güzel bir alternatif sunduğu için Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'na teşekkür ediyorum. Çocuklarımız hem futbol öğreniyor hem de zaman geçiriyoruz. Bu tür aktiviteler Kemer'e çok yakışıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, çocuklara formalarını dağıtarak fotoğraf çektirdi.