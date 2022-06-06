Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Barışyolu İlkokulu'na halı saha müjdesi verdi - Haberler

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Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Barışyolu İlkokulu'na halı saha müjdesi verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Barışyolu İlkokulu'na halı saha müjdesi verdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Barışyolu İlkokulu'ndaki konuşmasında okul bahçesine halı saha yapılacağını açıkladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Barışyolu İlkokulu'ndaki konuşmasında okul bahçesine halı saha yapılacağını açıkladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, spor sahası belediye tarafından yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Barışyolu İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Altınok, açılış öncesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada okul bahçesine bir de halı saha yapacaklarının müjdesini vererek, "Sizler devletimizin ve milletimiz geleceğisiniz. Sizin geleceğiniz için kütüphanelerimizin sayısını artırdık. Yaz tatilinde sporla iç içe olmanız için ücretsiz yaz spor okulumuz olacak. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için Cumhuriyet Kulemize bilim merkezi ve uzay terası yapıyoruz. Sizler de okuyarak ve çok çalışarak ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz" dedi.

Konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek yenilenen spor sahasının açılışını yapan Altınok, daha sonra taş boyama sanatını icra eden öğrencilerin yılsonu sergisini gezdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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