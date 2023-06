Kayserispor ve MKE Ankaragücü teknik direktörlerinden açıklamalar

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bizim istediğimiz 10 gün içinde bu transfer yasağının bir an önce açılıp, yönetimimizle beraber uyumlu bir şekilde belirlediğimiz planlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesi. Bizim için her şeyden önemli olan bu" dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "3 puan aldığımız için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.