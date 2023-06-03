Kayserispor ve MKE Ankaragücü teknik direktörlerinden açıklamalar

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bizim istediğimiz 10 gün içinde bu transfer yasağının bir an önce açılıp, yönetimimizle beraber uyumlu bir şekilde belirlediğimiz planlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesi. Bizim için her şeyden önemli olan bu" dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "3 puan aldığımız için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bizim istediğimiz 10 gün içinde bu transfer yasağının bir an önce açılıp, yönetimimizle beraber uyumlu bir şekilde belirlediğimiz planlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesi. Bizim için her şeyden önemli olan bu" dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "3 puan aldığımız için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçta inanılmaz eksiklerimiz vardı. Zaten sezon başında giden oyuncular, sezonun ortasında kaybettiğimiz oyuncular, sonra uzun süreli sakatlığı olan Emrah, Ali Karimi aramızda yoktu. Bugün çok eksik bir kadroyla sahadaydık. Ama ne yapacağını bilen, planlı bir oyunla sahadaydık. Oyuncularımı o yüzden tebrik ediyorum. Son 2-3 haftada olduğu gibi ilk pozisyon kalemizde gol oldu. Ankaragücü takımı zaten bir tane isabetli şutta golü buldu. Tabi ki de Ankaragücü içinde bulunduğu durumdan dolayı skoru korumak amacıyla oyun oynadı. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, "Zor bir deplasman. Çok iyi bir takım. Eksik olmasına rağmen çok iyi bir hoca. Oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Özellikle topsuz oyunda bunda çok başarılı olduk. Çok az pozisyon verdik. Daha iyi geçiş yapmamız lazımdı. Fakat bulunduğumuz durumda bizim için önemli olan 1 ya da 3 puan almak. 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Büyük camia ve taraftar. Buraya çok uzun yıllar hizmetim var. Her zaman da kalbimin bir tarafında olacak" ifadelerini kullandı.