Kayserispor'un 7 ile 16. Haftalar Arasındaki Maç Tarihleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 7 ile 16. haftaları arasındaki maçların tarihi ve saatleri açıklandı. Kayserispor, bu dönemde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer takımlarla mücadele edecek.
Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:
7. hafta
28 Eylül Pazar
20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği
8. hafta
3 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Kayserispor
9. hafta
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor
10. hafta
24 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor
11. hafta
2 Kasım Pazar
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
12. hafta
9 Kasım Pazar
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor
13. hafta
22 Kasım Cumartesi
14.30 Kayserispor - Gaziantep FK
14. hafta
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor
15. hafta
6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Kayserispor
16. hafta
13 Aralık Cumartesi
17.00 Kayserispor - Alanyaspor - KAYSERİ