Kayserispor'un 7 ile 16. Haftalar Arasındaki Maç Tarihleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, ligin 7 ile 16. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'un 7 ile 16. haftaları arasında oynayacağı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu.

Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:

7. hafta

28 Eylül Pazar

20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği

8. hafta

3 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

9. hafta

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

10. hafta

24 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

11. hafta

2 Kasım Pazar

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

12. hafta

9 Kasım Pazar

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

13. hafta

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK

14. hafta

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor

15. hafta

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor

16. hafta

13 Aralık Cumartesi

17.00 Kayserispor - Alanyaspor - KAYSERİ