Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor taraftarları Pendikspor deplasmanı için 25 Ekim'de yola çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor taraftarları Pendikspor deplasmanı için 25 Ekim'de yola çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'un taraftarları, 12. haftada deplasmanda oynanacak Pendikspor maçında takımın yanında olmak için İstanbul'a gidecek. 25 Ekim Pazar günü oynanacak maç için deplasman listeleri Perşembe 12.00'de sona erecek, bilet fiyatı ise henüz netleşmedi.

Kayserispor taraftarları, pazar günü oynanacak Pendikspor maçında takımın yanında olmak için İstanbul'a gidecek.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'un 12. haftada deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçında Kapalı Kale taraftarları, takımın yanında olacak. Kapalı Kale taraftarlar derneğinden yapılan açıklamada "Sevdamızın peşinde, armanın izinde bu kez Pendik deplasmanına gidiyoruz! Deplasman organizasyonumuz kapsamında, 25 Ekim Pazar günü oynanacak Pendikspor karşılaşması için hareketimiz, 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece saat 00.00'da, KBN buluşma noktasından gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Deplasman listelerimiz Perşembe günü saat 12.00'de sona erecektir. Bu saatten sonra listeye isim eklenmeyeceğinden, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Maç biletlerinin ücreti henüz netleşmemiş olup bilet fiyatı belli olduğunda ve satışa çıktığında gerekli bilgilendirme tarafımızca ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

Oyuna girdi, saniyeler sonra olanlar oldu
Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

Şehri karıştıran yasak aşk! Sonu fena bitti
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz

Yaptıkları yetmedi, polisi de tehdit etti! Yediği cezayı unutamayacak
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı