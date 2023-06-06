Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı: 'Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek'

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, DG Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivassporumuza da Kayserisporumuza da yürekten başarı diliyorum' dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, DG Sivasspor maçının yaptığı açıklamada, "Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivassporumuza da Kayserisporumuza da yürekten başarı diliyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, maçın ardından stadyum çıkışında basın açıklaması yaptı. Çamlı, "Ligin son maçında kadim dostluğu uzun zamandır devam eden iki şehrin takımı karşı karşıya geldi. Dost ve kardeşçe biten bir karşılaşma oldu. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın artık planlamaları yapılmaya başlandı. Ligin başındaki veya ortasındaki heyecan kalmamış ama buna rağmen her iki takımda iyi maç çıkardı. Saha içerisinde ne hakemi zorlayıcı, ne de sporcuların birbirini zorlayıcı bir hareketinin olmadı. Sporda görmek istediğimiz tablo bu. Hele hele Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivassporumuza da Kayserisporumuza da yürekten başarı diliyorum" dedi.

"Destek lazım"

Kendilerine destek verilmesi gerektiğine vurgu yapan Çamlı, "Sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı, onun için şehirlerin takımlarına ve takıma yöneten yönetim kurullarına destek olması lazım, bu çok değerli. Tek başına ne Mecnun başkan, ne de Ali Çamlı götürebilir. Bunu bütün şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasını da hem Mecnun başkana, hem bana şehrimizin destek olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mensah ile Gavranovic kesin gitti"

Bir basın mensubunun "Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna Çamlı, "Mensah ile sözleşmemiz sona erdi. Gavranovic ile sona erdi, Majit ile görüşmelerimiz devam ediyor. Emrah Başsan ile görüşmemiz devam ediyor. Başka da süresi dolan sporcumuz yok. Mensah ile Gavranoviç kesin gitti, Attamah ve Emrah ile görüşmelerimiz devam ediyor" yanıtını verdi. - SİVAS