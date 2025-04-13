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Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart gören Majid Hosseini ve sarı kart gören futbolcuları Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso cezalu duruma düştü. Bu isimler, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılarda galibiyet sevinci gölgeyen bir sorun da patlak verdi.

GALİBİYET GOLÜ CARDOSO'DAN

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanırken, Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso attı.

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Kayserispor, Majid Hosseini'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı. Hosseini dışında sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso, cezalı duruma düştü. Bu oyuncular, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

SERİYE BAĞLADILAR

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. konuk takım ise ligde üç hafta sonra mağlubiyet yaşadı. Kayseri temsilcisi, bu galibiyetle 36 puana yükseldi. İstanbul ekibi ise 39 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tabi ki de öyle olacaktı bazı takımın ettirilmesi gerekiyor

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