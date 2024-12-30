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Kayserispor'da İstifalar Devam Ediyor

Kayserispor'da İstifalar Devam Ediyor
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Kayserispor'da başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından, üç yönetici daha istifa etti. Başkan Yardımcısı Ali Hızar'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu istifanın ardından, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de yönetimden ayrıldıklarını açıkladı.

Kayserispor'da başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından 3 yönetici daha istifa kararı aldı. Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de görevinden istifa etti.

Süper Lig'de ekiplerinden Kayserispor'da Galatasaray maçı sonrasında istifasını açıklayan Başkan Ali Çamlı'nın ardından yeni istifalar gelmeye başladı. Kayserispor'daki yöneticilik serüvenine Ali Çamlı ile başlayan isimlerden Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de istifa kararı aldı. Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Avrupa Sorumlusu Ali Hızar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından istifa kararını duyurdu.

Ali Hızar'ın istifasını açıklamasının ardından da Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de yönetim kurulundan ayrılma fikrinde birleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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