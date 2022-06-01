Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi

Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman ile devam edilmeyecek.

Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman ile devam edilmeyecek. Kayserispor kulübü, Karaman ile tekrardan anlaşılmayacağını duyurdu.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun 2. haftasında Kayserispor'da göreve getirilen ve 1 yıllık anlaşma sağlanan teknik direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde devam edilmeyecek. Kayserispor kulübü, yazılı bir açıklama yaparak Karaman ile yeniden anlaşılmayacağını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Teşekkürler Hikmet Karaman. 31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig Hikmet Karaman Kayserispor Karaman Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title