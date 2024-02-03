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Kayserispor'da 5 futbolcu maç kadrosuna alınmadı

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Gaziantep FK ile bugün deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu maç kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları ve milli takım kamplarında bulunmaları nedeniyle Anthony Uzodimma, Carlos Mane, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier ve Majid Hosseini forma giyemeyecek.

Gaziantep Fk ile bugün deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz son çalışmasını dün yapan sarı kırmızılı takımda 5 oyuncu bugün Gaziantep FK'ye karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Anthony Uzodimma, Carlos Mane, Stephane Bahoken'ın yanı sıra ülkelerinin milli takımında bulunan Julian Jeanvier ve Majid Hosseini kamp kadrosunda yer almadılar.

Öte yandan, MR çekilen İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi kamp kadrosuna yer alırken oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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