Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galibiyeti Taraftara Armağan Etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu galibiyeti bu işe katkı sağlayan tüm yiğitlere armağan ediyorum. Bu başarının ana mimarları bu tribünlere eksi 20 derecelerde gelip Kayserisporunu, sevdalarını destekleyen bu çocuklar" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Galibiyeti bu işe katkı sağlayan tüm yiğitlere armağan ediyorum. Kapalı Kale'deki yiğitleri alınlarından öpüyorum. Bu başarının ana mimarları bu tribünlere eksi 20 derecelerde gelip Kayserisporunu, sevdalarını destekleyen bu çocuklar. Kayserispor iyi olacak. Bugün dünden daha iyi olacağız. Bugün daha iyiydik. Bunu herkes gördü. Bundan sonra Kayserispor daha iyi noktalara gitsin. Biz getirdiğimiz noktadan sonuna kadar Kayserispor'u en temiz hale getirene kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bizden sonra burayı yönetecek arkadaşlarımıza bugünkü yaşadığımız sıkıntıları yaşamamaları için temiz bir kulüp bırakmamız gerekiyor. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Bu galibiyeti tüm şehrimize de armağan ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda tribünleri daha kalabalık görmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesi takımına sahip çıkmaya stada çağırıyorum. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.