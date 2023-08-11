Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Bakanın Konut Sözüne Güvendiğini Belirtti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kahramanmaraş'a 250 konut yaptırma sözü vermesinin ardından yaptığı açıklamada; "Bakanımızın sözü sözümüzdür" dedi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma törenine katılan Kayserispor Fahri Başkanı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, 250 konut yaptırma sözü verdi. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da; "Şehrimizin medarı iftiharı bakanımız böyle bir şey söylemişse bize de onun gereğini yapmak için sonuna kadar mücadele etmek yakışır. Sözü sözümüzdür" dedi. Başkan Çamlı ayrıca; "Futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına tek kuruş borcumuz kalmadı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ