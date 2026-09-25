Kayserispor Azerbaycan'da spor okulu ve store açmayı planlıyor, kardeş kulüp seçti

KAYSERİSPOR Altyapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu, " Azerbaycan'dan bir kulübümüzü kardeş kulüp olarak seçtik. Bunun açıklamasını daha sonra yapacağız. Aynı zamanda Azerbaycan' da birde Kayseri spor Spor Okulları ve Kayseri Store açmayı planlıyoruz. İnşallah orayı açtıktan sonra da Avrupa'da birkaç şehrimizde aynı şekilde yapmak planlarımızın içerisinde var. En azından altyapı olarak kendi yönetimimize ve şehrimize ne kadar az yük olursak o kadar iyi olur mantığıyla bu tip düzenli gelirleri arttıracak ve istikrarlı bir şekilde ilerleyecek bir altyapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve 1'nci Lig'e şampiyonluk parolası ile yoluna devam eden Kayseri spor'da özkaynak yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Çamlı ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından altyapı sorumlusu olarak görevlendirilen İbrahim Samet Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takımın altyapısını yeniden dizayn ediyor. Türkiye'nin en modern altyapı tesislerinden birine sahip olan ve altyapı isim ve forma sponsorluğu anlaşmaları da yapan Kayseri spor, teknik ekibi de daha önce Kayseri spor forması giyen isimlerden oluşturdu. Kayseri spor Altyapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu, altyapıda yürütülen çalışmalar ve kulübün gelecek planlarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kayseri spor'un Süper Lig'den düşmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen İbrahim Samet Sarıoğlu "Kayseri spor'un geçen sezon küme düşmesi hepimizi çok üzdü. Şu an bizim alışık olmadığımız ve layık olmadığımız bir yerdeyiz. Bana göre kendimizi tekrar hem fiziksel hem oyunsal hem yönetimsel hem de finansal olarak toparlayıp, Süper Lig'e tam anlamıyla hazır vaziyette çıkmak için bir avantaj sağlayacak. Çıkarken de altyapıdan yetişmiş, birbiriyle takım haline çocuklarımızı Süper Lig'de top koşturuyor olarak görmek inşallah bizleri mutlu edecek" dedi.

'HAYALİM ÇOCUKLARIMIZIN U-19'A KADAR GELEBİLDİLERSE, BİR FUTBOL HAYATI OLMASIDIR'

Hedeflerine de değinen Altyapı Koordinatörü Sarıoğlu, "Benim bir altyapı hedefim var; altyapıda senelerce emek vermiş çocuklarımızı U-19 takımına geldiklerinde veya yaş olarak burayı tamamladıktan sonra 'hadi git, senden hiç bir şey olmaz' lafını duyurmadan bunu kendine meslek edinmiş çocuklarımızın bir noktaya gelmesini istiyorum. Benim en büyük hayalim budur. Çünkü bu çocuklar 8- 9 sene aileleriyle beraber bu hayalin peşinden koşuyor. Kulüpler bu uğurda emek ve para harcıyor. Ama bu süreç geçtikten sonra bu çocuklara 'hadi kendine yeni bir hayat kur' dediğimiz de herkes boşluğa düşüyor. Benim en büyük hayalim çocuklarımız bu boşluğa düşmeden U-19'a kadar gelebildiyse, U-19'dan sonra da bir futbol hayatı olmasıdır" diye konuştu.

'EKSİKLERİMİZİ BİRAZ DAHA ZAMANLA TAMAMLAYACAĞIZ'

En büyük eksiklerinin altyapının kışın oynayabileceği bir sahasının olmaması olduğunu da belirten Sarıoğlu, "Tesislerimizde bulunan özellikler, tesisimizin ve şehrimizin güzelliği bana göre hiçbir şehirde ve tesiste yok. Tabi eksiklerimiz var. Eksiklerimizi biraz daha zamanla tamamlayacağız. Mesela şu an büyük eksikliğimiz; altyapının kışın oynayabileceği sahamız yok. Bununla ilgili de 2 tane özel halı saha işleten firmamız var. Bunlara Kayseri spor altyapısı olarak isim hakkı verdik. Onlar Kayseri spor Spor Okulları, akademileri olarak devam ediyor. Aslında bizim bir amacımızda buydu. Spor okullarımızı çoğaltıp, kendi altyapımıza geçireceğimiz çocuklarımızı bu spor okullarından seçerek almaktı. Çok şükür 2 tanesini faaliyete geçirdik. Sözleşmeleri yapıldı. Şu an aktif halde devam ediyorlar. İnşallah 3'üncüyü de Azerbaycan'da açmayı planlıyoruz. Şu an görüşmeleri sürüyor" ifadelerine yer verdi.

'İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEK ALTYAPI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Azerbaycan'da futbol yatırımı yapmak için görüşmelerinin devam ettiğini de belirten Sarıoğlu, "Azerbaycan'dan bir kulübümüzü kardeş kulüp olarak seçtik. Bunun açıklamasını daha sonra yapacağız. Aynı zamanda Azerbaycan' da birde Kayserispor Spor Okulları ve Kayseri Store açmayı planlıyoruz. İnşallah orayı açtıktan sonra da Avrupa'da birkaç şehrimizde aynı şekilde yapmak planlarımızın içerisinde var. En azından altyapı olarak kendi yönetimimize ve şehrimize ne kadar az yük olursak o kadar iyi olur mantığıyla bu tip düzenli gelirleri arttıracak ve istikrarlı bir şekilde ilerleyecek bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Bizim başarımızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de Ali Çamlı başkanımızın bizim yönetimsel ve teknik ekibimizin aldığı kararları devamlı arkasında durmasıdır. Bununla beraber istişare de son derece önemlidir."

'BU KULÜP KAYSERİ'NİN ÖZ MALIDIR'

Herkesi kulübü desteklemeye davet eden İbrahim Samet Sarıoğlu, "Sadece başkanımla değil aynı zamanda A takımızın hocası Atila Gerin hocamla da, hocalarımla da devamlı istişare içerisindeyiz. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, Atila Gerin komutanlığında bu işlere devam edeceği için onun tarzına ve onun taktiklerine uygun takım yetiştiriyoruz. Belli bir kriter ve oyun taktikleri içerisinde yetiştirerek tam A takıma hazır haline getirmeye çalışıyoruz. Burası Kayseri, Kayserispor bu şehrin takımıdır. Bizler sadece şu an için, şu zaman diliminde yönetmeye çalışan insanlarız. Elimizden geldiğince doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık içerisinde yönetiyoruz. Biz gideriz yine bir Kayseri'nin çocuğu gelir. Bu takımı yine yönetir ama bu kulüp Kayseri'nin öz malıdır. Herkesi kulübe sahip çıkmaya, desteklemeye az veya çok arkasında durmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı