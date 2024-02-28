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Kayserispor - Ankaragücü Maçını 7 Bin 200 Taraftar İzledi

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Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Kayserispor - Ankaragücü maçını tribünlerden 7 bin 200 taraftar izledi. Kayserispor bu sezon en çok taraftarı Galatasaray maçında çekmişti.

Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig maçını tribünlerden 7 bin 200 taraftar izledi.

Süper Lig'in 27. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Kayserispor - Ankaragücü maçında tribünlerde ne kadar taraftar olduğu açıklandı. Kayserispor-Ankaragücü maçını 7 bin 200 taraftar tribünde izledi. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelişinden sonra sahasında 3 maça çıkan Kayserispor, Antalyaspor maçında 2 bin 598 taraftar önünde, Beşiktaş maçında 9 bin 190 taraftar önünde oynarken Ankaragücü maçında ise 7 bin 200 taraftarın desteği ile sahadaydı.

Kayserispor bu sezon en çok taraftarı ligin ilk haftasında oynadığı Galatasaray maçında tribünlere çekmişti. Müsabakayı 15 bin 993 taraftar izlemişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Kayserispor Ankaragücü Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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