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Kayserispor 35 puanda kaldı

Spor Haberleri

Kayserispor 35 puanda kaldı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılarak 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılarak 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor son 2 maçını kaybetti. Önce İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor galibiyeti ile iyi bir ivme kazanan Kayserispor, sonrasında oynadığı Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye sahasında 2-1, Antalyaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor 35 puanla 7. sırada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Antalyaspor Fenerbahçe Spor Haberler

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