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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Final Maçı Bugün

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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçı bugün oynanacak. Yahyalıspor ile Erciyes Esen Makina FK karşılaşacak. Kazanan takım Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçı bugün oynanacak. Hakem Necati Selçuk Şahin yöneteceği müsabaka Argıncık Stadı 1 Nolu sahada oynanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off finalinde Yahyalıspor ile Erciyes Esen Makina FK karşılaşacak. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanacak müsabakanın hakem triosu belli oldu. Saat 15.30'da başlayacak bu maçta Necati Selçuk Şahin düdük çalacak. Şahin'in yardımcılıklarını Ahmet Ulu ile Recep Güneş yapacak.

Tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takımın önümüzdeki sezon Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edeceği müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmaz ise seri penaltı atışları gerçekleştirilecek. Seri penaltı atışlarında kazanan taraf, Kayseri şampiyonu olacak ve BAL'a yükselecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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