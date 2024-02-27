Üye Girişi
Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme Finali Gün ve Saati Belli Oldu

Güncelleme:

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek takımın belirleneceği Süper Amatör Küme finalinin gün ve saati açıklandı. Yahyalıspor ile EsenMakina Erciyesspor arasında oynanacak olan final maçı 3 Mart Pazar günü saat 15.30'da Argıncık 1 Nolu Saha'da gerçekleşecek.

Kayseri'yi önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek takımın belirleneceği Süper Amatör Küme finalinin gün ve saati belli oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan yarı final maçlarında rakiplerini penaltı atışları ile eleyen iki takım Yahyalıspor ile EsenMakina Erciyesspor, bu hafta sonu finalde karşılaşacak. Kayseri Süper Amatör Küme'nin finalini kazanan takım, önümüzdeki sezon Kayseri'yi Bölgesel AmatörLig'de temsil etme hakkı elde edecek. Futbol İlTemsilciliği, yaptığı açıklama ile bu önemli maçın 3Mart Pazar günü Argıncık 1Nolu Saha'da saat 15.30'da oynanacağını duyurdu.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'den gelecek bir takım ile baraj maçı oynanmayacağı için Süper Amatör Küme'de şampiyon olan takım direkt olarak adını Bölgesel AmatörLig'e yazdıracak.Maçın hakemleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 45. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Survivor Sema diskalifiye oldu mu, elendi mi? Sema Aydemir Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kaç yaşında, nereli? Tolga Savacı kimdir, öldü mü? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereli? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İYİ Parti Rize adayı kim? 2024 İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan kimdir? İYİ Parti Osmaniye adayı kim? 2024 İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı Alpaslan Koca kimdir? İYİ Parti Ordu adayı kim? 2024 İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz kimdir? İYİ Parti Niğde adayı kim? 2024 İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Naim Erem kimdir? İYİ Parti Nevşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title