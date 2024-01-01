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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Yolspor'u 5-0 Yendi

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, rakibi Kayseri Yolspor'u 5-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında Kocasinan Şimşekspor rakibi Kayseri Yolspor'u 5-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Sema Çetin, Serkan Yıldırım, Mustafa Bulduk

Kayseri Yolspor: Aytaş Aydoğdu, Emre Akkoyun, Mustafa Karakaya, Yaşar Çam, Şaban Balaban, Resul Kahriman, Abdullah Budak, Berkcan Atay, (Cemal Pınar dk. 56), Muhammed Akçiçek, Hanifi Can Söğüt, Raşit Arslan

Kocasinan Şimşekspor: M. Enes Yıldız, Halil Yönlü, Murat Uyanık, Mertcan Babayiğit, Abdullah Enes Ozan, (Ozan Efe dk.46), İzzet Karagül, (Berat Topak dk. 75), Talha Özyürek, (Karahan Karahan dk. 75), Seyfettin Yesugey, (Onur Bağcı dk. 78), Naim Can Göksoy, (Vahit Kaya dk. 86), Cengiz Eşme, Fatih Atik

Goller: Naim Can Göksoy (dk. 41,85), Halil Yönlü (dk. 51), Cengiz Eşme (dk. 69), Fatih Atik (dk. 90+1) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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