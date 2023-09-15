Kayseri Protokolü Kayserispor'u Ziyaret Etti

- Kayserispor'da yüzler gülüyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

"Daha çok güzel günler göreceğimize inanıyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç :

"Bugün gerçekten gözlerimizin içi gülüyor"

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı :

"Bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum"

KAYSERİ - Kayseri protokolü, transfer tahtası açılan Kayserispor'u ziyaret ederek teknik ekibe ve yönetime başarılar diledi. Kulüpte kurban kesilirken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum" dedi.

Kayserispor'da transfer tahtası bugün açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor tesislerinde antrenman yapan futbolcuları ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret etti. Öncesinde kurban kesilirken, protokol futbolculara ve Teknik Direktör Recep Uçar'a başarılar diledi.

"Daha çok güzel günler göreceğimize inanıyorum"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Allah bugün bize bu mutluluğu nasip etti. Bizim transfer tahtasını açma müjdesini öğrendik. Kendilerini tebrik etmek için buradayız. Yönetim üzerine düşeni yaptı. Artık söz sırası taraftarlarımızda ve futbolcularımızda. Özellikle Gaziantep maçında tüm Kayserispor taraftarlarının stadı tıklım tıklım doldurmasını bekliyoruz. Çünkü yakışan bu. Yönetim adeta hasta olurcasına yaptığı mücadelenin karşısında taraftarımız tribünleri doldurarak karşılık vermesini bekliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Lige değer katan takımımızın bu yasağının kaldırılmasından dolayı çok mutluyuz. Kayseri'yi ve Kayseriliyi ilgilendiren her mesele bizim meselemiz. Kayserispor'u sadece bir futbol takımı olarak görmüyorum. Eğer Kayserili Kayserispor'u seviyor ve bu armanın peşinde koşuyorsa büyükşehir belediye başkanımızın asli görevidir. Kayserililerin mutluluğu vali olarak benim görevimdir. Bakanımızın önderliğinde bizler bu şehrin mutlu olmasını ve başarılar kazanmasını istiyoruz. En büyük Kayserispor diyorum. Daha çok güzel günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün gerçekten gözlerimizin içi gülüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Bugün gerçekten gözlerimizin içi gülüyor. Sevinçliyiz, mutluyuz. Her beraber neler yapabileceğini gördük ve gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. bu süreçte yapılan bu çalışmaların ve bu sonucun meyvesini alma yönünde yol alalım diyorum" dedi.

"Bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum"

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ise tahtanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şuanda transfer yasağı ile ilgili bir problem kalmamıştır. 63 dosya oldu. Dün son dakika bir dosya daha çıktı. Bedeli 275 milyon Euro. Bu dosyayı buradan para yatırsanızda kapatamıyorsunuz, yetişmiyor. Dün 1 dakika bile uyumadım. Ne yapacağız, nasıl edeceğiz. Bu işte son dakika patlamakta söz konusu ama oradaki bir kardeşimiz "ben buradan kendi hesabımdan halledeyim, siz oradan bana ödeyin" dedi. Bu da bizim için inanılmaz bir şey oldu. Yasaklar kalkınca Cuma namazında oturuşum bile değişti. Keyifliydi, keyfi de bir işi başarmış olmanın ve şehirde bunun size yansımalarının vermiş olduğu mutluluk. Yoksa biz burada maaşla çalışan birileri değiliz. Bu şehirde herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey bahane değil. Bu şehir söz konusuysa canımızla başımızla. Bana Kayserispor düştü. Bende bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Polemik konusu oluşturabilecek şeylere girmeyelim. Çünkü herkes burada iyi niyetli hizmet etti. Biz ne yaptığımıza bakalım. O onu demiş, bu bunu demiş demeyelim. Biz ne yaptık, bundan sonrasına bakalım. Geçmiş olmuş. Hata yapıldıysa yapılmış, iyi şeyler yapıldıysa yapılmış. İyiyi alkışlayalım, hatalardan da ders çıkarıp biz o hataları yapmayalım" diye konuştu.